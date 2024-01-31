Как мы наносим вред коже: ошибки в утреннем уходе за красотой

Вредно для кожи: бьюти-ошибки, которые мы совершаем утром

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если кожа твоего лица утром выглядит бледной и раздраженной, возможно, ты совершаешь ошибки в утреннем уходе, которые могут негативно сказываться на ее состоянии. Распространенные утренние бьюти-ошибки, которые портят внешний вид кожи, включают:

Фото: https://101hairtips.com

Недостаточное очищение кожи:

Поверхностное очищение водой или тоником может не устранить себум и токсины, которые кожа вырабатывает и избавляется от них ночью.

Рекомендуется утром использовать пенку или гель для умывания, тоник и увлажняющий крем для предотвращения воспалений и неровного цвета лица.

Использование скрабов по утрам:

Мягкий скраб полезен, но утреннее его применение может оставить поры открытыми, что способствует попаданию загрязнений и может вызвать черные точки.

Для утреннего ухода достаточно использовать пенку или гель для умывания.

Протирание лица спиртовым лосьоном:

Спиртовой лосьон может обезвоживать и сушить кожу, вызывая покраснения и усиливая выработку себума.

Рекомендуется заменить спиртовой лосьон на качественный тоник, способствующий восстановлению и увлажнению кожи.

Отсутствие применения средства с SPF:

Лучи ультрафиолета даже осенью и зимой могут вызвать преждевременное старение.

Использование средства с SPF 30 осенью и зимой, а летом — с SPF 50, защищает кожу от вредного воздействия солнца и предотвращает появление морщин.