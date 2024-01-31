Как мы наносим вред коже: ошибки в утреннем уходе за красотой

Если кожа твоего лица утром выглядит бледной и раздраженной, возможно, ты совершаешь ошибки в утреннем уходе, которые могут негативно сказываться на ее состоянии. Распространенные утренние бьюти-ошибки, которые портят внешний вид кожи, включают:
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Недостаточное очищение кожи:
Поверхностное очищение водой или тоником может не устранить себум и токсины, которые кожа вырабатывает и избавляется от них ночью.
Рекомендуется утром использовать пенку или гель для умывания, тоник и увлажняющий крем для предотвращения воспалений и неровного цвета лица.
Использование скрабов по утрам:
Мягкий скраб полезен, но утреннее его применение может оставить поры открытыми, что способствует попаданию загрязнений и может вызвать черные точки.
Для утреннего ухода достаточно использовать пенку или гель для умывания.
Протирание лица спиртовым лосьоном:
Спиртовой лосьон может обезвоживать и сушить кожу, вызывая покраснения и усиливая выработку себума.
Рекомендуется заменить спиртовой лосьон на качественный тоник, способствующий восстановлению и увлажнению кожи.
Отсутствие применения средства с SPF:
Лучи ультрафиолета даже осенью и зимой могут вызвать преждевременное старение.
Использование средства с SPF 30 осенью и зимой, а летом — с SPF 50, защищает кожу от вредного воздействия солнца и предотвращает появление морщин.
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