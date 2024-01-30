Какие продукты способствуют появлению акне

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Какие продукты вызывают акне

2:25
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Частые случаи обострения акне часто связаны с неправильным питанием, вызывающим раздражение в кишечнике или увеличение уровня гормона кортизола (стресса), что сказывается на состоянии кожи. Врач-косметолог и нутрициологи, Наталья Голоднова и Елена Мановска из Coral Club, делятся советами по избеганию определенных продуктов и их замене для поддержания здоровья кожи.

Какие продукты вызывают акне
Фото: Нейросеть Шедеврум

Елена отмечает, что нарушение микрофлоры кишечника может привести к ухудшению всасывания полезных веществ, что, в свою очередь, сказывается на пищеварении и влияет на состояние кожи. Она подчеркивает тесную связь между кишечником и кожей, обусловленную их общим происхождением.

Наталья указывает на продукты, которые могут спровоцировать акне, такие как молочные продукты, быстрые углеводы, а также продукты с высоким гликемическим индексом, такие как печеный картофель, белый хлеб и пицца. Эти продукты могут вызывать гормональные изменения, в частности, увеличение уровня инсулина, что влияет на выработку кожного сала, провоцируя воспаление и развитие акне.

Помимо этого, некоторые продукты, такие как арахис и кофе, также могут оказывать негативное воздействие на кожу. Арахис содержит вещество, увеличивающее производство кожного сала, в то время как кофе, из-за органической кислоты в зернах, может стимулировать уровень кортизола, гормона стресса, что способствует образованию угрей.

Чтобы поддерживать здоровье кожи, эксперты рекомендуют исключить из рациона продукты сахара и легкие углеводы, а также ограничить потребление сладких газированных напитков, фастфуда, белого дрожжевого хлеба и трансжиров. Вместо этого, рацион должен включать богатые цинком продукты (куриная и говяжья печень, тыквенные семечки, устрицы), продукты с омега-3 жирными кислотами (морская рыба, брокколи, семена льна), антиоксиданты (зеленый чай, черная смородина, черника), продукты с бета-каротином и клетчаткой (овощи и свежая зелень, особенно морковь, петрушка и сельдерей), а также пробиотики, такие как квашеная капуста и маринованные овощи. Важным является также введение в рацион миндаля или кешью, а также биологически активных добавок (БАДов), таких как антиоксиданты, цинк, сера, витамины группы В, железо и омега-3.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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