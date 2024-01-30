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Как избавиться от трещинок в уголках губ быстро

Я помню все твои: как быстро вылечить трещинки в уголках губ

2:23
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Проблема, фактически, присутствует круглогодично, но зимой ее масштабы увеличиваются, создавая неудобства при еде, пении и общении. У нас есть советы от врача о том, как решить проблему "заедов" и определить, какие симптомы могут указывать на их происхождение. Почему возникают трещины в уголках губ?

Я помню все твои: как быстро вылечить трещинки в уголках губ
Фото: https://oir.mobi/

Существует несколько причин, способных вызвать их появление.

  • Климатические условия: воздействие ультрафиолетовых лучей, резкий континентальный климат, ветер и сухость воздуха.
  • Аллергические реакции, чаще всего возникающие при применении косметических средств на губы.
  • Наличие кожных заболеваний, таких как псориаз или системная красная волчанка.
  • Авитаминоз, вызванный дефицитом витаминов A, E и группы B.

Какие симптомы могут свидетельствовать о проблеме?

Трещины могут являться симптомами основных заболеваний, таких как псориаз, красный плоский лишай, туберкулез или системная красная волчанка.

Если появились трещины, и все возможные внешние причины исключены (климат, сухость, авитаминоз), следует обратить внимание на возможные сопутствующие заболевания и проконсультироваться со специалистом.

Если ситуация ухудшается и отсутствует положительная динамика, необходимо обратиться к врачу. То же самое следует сделать, если заболевание распространяется с губ на кожу лица.

Как быстро избавиться от трещин самостоятельно?

  • Идентифицируйте и устраните раздражающий фактор.
  • Для защиты от погодных условий используйте средства солнцезащиты для губ.
  • При аллергии применяйте антигистаминные средства.
  • При наличии сопутствующих заболеваний обратитесь к специалисту.
  • В случае авитаминоза принимайте витаминно-минеральные комплексы.

Какие продукты следует избегать при появлении трещин?

Избегайте кислых, соленых, острых продуктов и копченостей, а также тех, которые могут вызывать раздражение слизистой, таких как ананасы и цитрусы.

Выбор средств для защиты губ

При выборе защитного средства обращайте внимание на состав, предпочитая продукты с минимальным содержанием шиммера, цвета и отдушек. Полезными компонентами будут пчелиный воск, гиалуроновая кислота, витамин Е, пантенол и натуральные масла.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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