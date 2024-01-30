Как избавиться от трещинок в уголках губ быстро

Проблема, фактически, присутствует круглогодично, но зимой ее масштабы увеличиваются, создавая неудобства при еде, пении и общении. У нас есть советы от врача о том, как решить проблему "заедов" и определить, какие симптомы могут указывать на их происхождение. Почему возникают трещины в уголках губ?
Существует несколько причин, способных вызвать их появление.
Какие симптомы могут свидетельствовать о проблеме?
Трещины могут являться симптомами основных заболеваний, таких как псориаз, красный плоский лишай, туберкулез или системная красная волчанка.
Если появились трещины, и все возможные внешние причины исключены (климат, сухость, авитаминоз), следует обратить внимание на возможные сопутствующие заболевания и проконсультироваться со специалистом.
Если ситуация ухудшается и отсутствует положительная динамика, необходимо обратиться к врачу. То же самое следует сделать, если заболевание распространяется с губ на кожу лица.
Как быстро избавиться от трещин самостоятельно?
Какие продукты следует избегать при появлении трещин?
Избегайте кислых, соленых, острых продуктов и копченостей, а также тех, которые могут вызывать раздражение слизистой, таких как ананасы и цитрусы.
Выбор средств для защиты губ
При выборе защитного средства обращайте внимание на состав, предпочитая продукты с минимальным содержанием шиммера, цвета и отдушек. Полезными компонентами будут пчелиный воск, гиалуроновая кислота, витамин Е, пантенол и натуральные масла.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м