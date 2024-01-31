Варвара Ферштут указала на 15 модных трендов, которые потеряли актуальность

Помимо того, что все сторонники моды в мире внимательно следят за текущими трендами, также важно обращать внимание на антитренды, чтобы избежать попадания в модные ловушки. Эксклюзивно для RuNews24.ru персональный стилист Варвара Ферштут выделила десять фешн-признаков, которые свидетельствуют о необходимости обновления гардероба.

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Многие помнят правило о том, что базовая одежда не должна становиться антитрендом, и поэтому приобретают так называемые классические вещи для гардероба. Однако стилист Варвара Ферштут призывает не придерживаться этого правила, утверждая, что мода постоянно развивается.

"Например, юбка-карандаш давно утратила свою актуальность как для офиса, так и для повседневной жизни. Рекомендуется заменить ее на юбку-макси. Узкие брюки-сигареты также уже не в тренде. Вместо них стоит выбрать широкие длинные брюки с высокой посадкой. Также узкий пиджак, подчеркивающий фигуру, стал антитрендом. Мы предпочитаем оверсайз пиджаки, а при желании — немного приталенные. Жакеты на "кулиске", жакеты с избыточным декором и рукавами ¾ также вышли из моды", — говорит эксперт.

Специалист в области моды подчеркивает, что даже популярное у многих платье-футляр устарело. Его можно заменить на актуальное платье-рубашку. Приталенные узкие рубашки также отправляются в утиль.

"Обратите внимание на рубашки свободного кроя, они будут актуальны долгое время", — советует стилист.

Ферштут добавляет, что помимо футляров среди платьев теряют актуальность облегающие платья из фактурного трикотажа. Вместо них можно выбрать шелковые комбинации макси, которые, безусловно, не выйдут из моды.

Также, по словам собеседницы издания, удлиненные леггинсы со штрипками или небольшими разрезами внизу уже наскучили и потеряли свою модность.

"В ближайшее время они уйдут на задние полки шкафов, ожидая своего момента, в то время как широкие длинные брюки с низкой посадкой и модели карго станут новыми трендами. Также предсказуемо прощаемся с барбикором, джинсами скинни и массивными цепями на обуви. Будьте в курсе изменений и наслаждайтесь модным сезоном с хорошо обновленным гардеробом", — подводит итог модный эксперт.