Варвара Ферштут указала на 15 модных трендов, которые потеряли актуальность

Помимо того, что все сторонники моды в мире внимательно следят за текущими трендами, также важно обращать внимание на антитренды, чтобы избежать попадания в модные ловушки. Эксклюзивно для RuNews24.ru персональный стилист Варвара Ферштут выделила десять фешн-признаков, которые свидетельствуют о необходимости обновления гардероба.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain