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Выглядишь утомленной: как избавиться от синяков под глазам

Что-то ты выглядишь уставшей: как убрать синяки под глазами

1:44
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Вечный вопрос: как избавиться от синяков под глазами или принять их как часть стиля жизни? Возможности существуют, и несмотря на то, что хороший сон важен, не исключительно он решает проблему. Прежде всего, нужно понять причины этой распространенной проблемы.

Что-то ты выглядишь уставшей: как убрать синяки под глазами
Фото: Нейросеть Шедеврум

Одним из основных факторов является строение лица: тонкая и нежная кожа в области глаз, лишенная выраженного подкожного жира, позволяет просвечивать сосуды. С возрастом, особенно после 30 лет, синтез коллагена снижается, что ухудшает плотность кожи, делая синяки более заметными. Вредные привычки, вроде курения, также вносят свой вклад, сужая сосуды и придавая коже синеватый оттенок. Недостаток сна также отражается на коже: хронический недосып делает ее бледной, а избыток сна приводит к отекам и застою крови.

Чтобы бороться с этими проблемами, нужно следить за режимом сна и избегать вредных привычек. Однако борьба с возрастом и природой может быть сложной. Но есть способы.

Уход: Важной частью ухода является использование крема для кожи вокруг глаз. Наносить его следует легкими безымянными пальцами, чтобы избежать растяжения и давления на нежную кожу вокруг глаз. Количество средства следует дозировать, чтобы избежать провисания кожи.

Лучшие кремы: Выбор крема зависит от потребностей кожи: увлажнение для молодой кожи, витамин С и кофеин для тусклой, а питательный уход и патчи для возрастной.

Маскировка: Консилер — надежное средство в любой ситуации. Жидкие варианты проще растушевать, а кремовые тени теплого нюдового оттенка добавят свежести взгляду.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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