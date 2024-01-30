Вот он кремовый хайлайтер, придающий коже здоровое сияние

Вам это надо: кремовый хайлайтер, который вернет лицу здоровое сияние

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После новогодних праздников многие сталкиваются с потерей здорового сияния кожи, и бьюти-отдел предлагает решение — использование хайлайтера. Этот продукт не только возвращает объем и форму лицу, после нанесения тонального крема, но также эффективно скрывает синяки под глазами, отечность, тусклость и покраснения. Идеальными в этом отношении являются кремовые хайлайтеры с мелким шиммером, которые легко распределяются, создавая впечатление естественного сияния.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Хайлайтер Darling стал находкой для редакции, предлагая решения для проблем кожи после праздников. Его состав, включающий масло ши, обеспечивает питание и смягчение кожи, делая продукт подходящим даже для сухого типа кожи. Мельчайшие светоотражающие частицы придают лицу невидимое сияние, создавая иллюзию здоровой увлажненной кожи. При доступной цене в 1000 рублей за продукт, который служит долго, этот хайлайтер предлагает два оттенка — золотистый и серебристо-голубой.

Рекомендуется наносить продукт на разные участки лица в зависимости от желаемого эффекта, и использовать его для коррекции мелких недостатков. Единственное ограничение — возможные проблемы у обладательниц жирной кожи с повышенным выделением себума, где кремовые текстуры могут быть менее стойкими.