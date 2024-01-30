Боди балет предназначен для тех, кто не желает сталкиваться с выбором между танцами и фитнесом

Боди балет — для тех, кто не хочет выбирать между танцами и фитнесом

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Боди балет, относительно новое, но популярное направление в мире фитнеса, представляет собой эффективный метод, сочетающий элементы классической хореографии, пилатеса и йоги. Регулярные занятия этим фитнесом могут улучшить осанку, повысить гибкость и сформировать стройное тело, аналогичное балерине. Беседуя с основательницей студии балета и фитнеса Balletomania, мы получили уникальные наставления от создательницы методики.

Фото: Официальный сайт МХАТ им. М. Горького

Боди балет, разработанный американским хореографом и фитнес-экспертом Ли Сараго в 2005 году, сочетает в себе элементы классической хореографии, пилатеса и йоги. В России это направление завоевало популярность несколько лет назад благодаря своей адаптированной версии балета для любителей. Боди балет сохраняет балетный станок и акцентирует внимание на правильной работе мышц и позе тела, придерживаясь принципов классической хореографии, таких как вывод ног, плие и внимание к вытянутым коленям и стопам. Результаты занятий включают в себя рельеф ног, прямую осанку и подтянутое тело.

Занятия боди балетом индивидуальны и могут варьироваться в зависимости от тренера. Некоторые уделяют внимание стретчингу, в то время как другие делают акцент на кардио-тренировках. Основное — найти тренера, чей стиль и интенсивность соответствуют вашим предпочтениям.