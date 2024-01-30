Когда физическая активность и правильное питание не приносят результатов: эффективные методы сокращения объема живота

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Когда спорт и диета бессильны: лучшие процедуры, чтобы уменьшить объем живота

1:57
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Область живота, без преувеличения, является наиболее проблемной частью тела, где скапливаются жировые отложения, часто оставаясь неподвижной даже при физических нагрузках. Для тех, кто стремится похудеть, обходя изнурительные тренировки, доступны эффективные аппаратные процедуры, представленные косметологом.

Когда спорт и диета бессильны: лучшие процедуры, чтобы уменьшить объем живота
Фото: flickr.com by Dave Rosenblum is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Emsculpt: Эта процедура одновременно укрепляет мышцы и уменьшает жировые отложения. Технология аппарата вызывает около 20 000 непроизвольных сокращений мышц за одну сессию, что трудно достичь при обычных тренировках. Таким образом, всего лишь одна процедура способна заменить несколько утомительных тренировок в зале.
  2. Криолиполиз: Эта безоперационная процедура, также известная как "безоперационная липосакция", разрушает жировые клетки при помощи охлаждения. После сеанса обработанная область теряет до 30% жировых отложений, а результат усиливается в течение нескольких недель. Продолжительность сеанса зависит от зоны и может достигать 2 часов, с курсом, назначаемым индивидуально врачом.
  3. RF лифтинг: Эта процедура борется с целлюлитом и дряблостью кожи с использованием радиоволн, нагревающих глубокие слои кожи. Эффективность лифтинга основана на воздействии на коллаген, изменяя его структуру и повышая тонус кожи.
  4. Ударно-волновая терапия X-Wave: Глубокий аппаратный массаж звуковыми волнами, эта процедура эффективна в борьбе с целлюлитом, растяжками и дряблостью кожи. Волны создают вибрации, разрушая жировые отложения, и стимулируют выработку нового коллагена.
  5. Прессотерапия: Этот вид аппаратного массажа, использующий сжатый воздух, расслабляет мышцы, помогает избавиться от целлюлита и излишней жидкости, а также укрепляет стенки сосудов, нормализуя циркуляцию крови. Идеальное дополнение после тренировок и профилактика варикоза.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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