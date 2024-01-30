Давайте проветрим: какие ароматы будут подходящими для офисного пространства

Давайте откроем окно: какие духи будут уместны в офисе

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В современном мире правила относительно использования ароматов в офисе стали менее строгими, и этикет включает в себя основное правило: уважение к предпочтениям коллег. В открытых офисах, где пространство общее, рекомендуется выбирать ароматы с легкой посадкой, ощутимые лишь при близком контакте. Отбрасываем ароматы с длинным шлейфом, чтобы избежать нарушения личного пространства коллег. Для таких ситуаций представляем гид по наиболее деликатным ароматам:

Фото: openverse.org by Vetiver Aromatics is licensed under CC BY-SA 2.0.

Одеколон Blackberry & Bay, Jo Malone London: Этот топовый аромат от Jo Malone London сочетает нежность и характер. Он приносит ощущение легкого ветра с весеннего залива на севере Великобритании, дополненное кислой свежестью ежевики. Парфюмерная вода Tender Light, Estée Lauder: Нежный аромат свежезаваренного зеленого чая с цитрусовой кислинкой. Идеально подходит для бодрствования утром, с плавным переходом к мягким травянистым нотам в течение дня. Парфюмерная вода For Her, Narciso Rodriguez: Этот мускусовый аромат от Narciso Rodriguez ассоциируется с чистотой и близостью к коже. Отлично вписывается в офисный стиль и оставляет нежное воспоминание о своем присутствии. Парфюмерная вода La Tulipe, Byredo: Легкий и хрусткий аромат тюльпана от Byredo. Тонкий и едва уловимый, идеально подходит для тех, кто предпочитает нежные и ненавязчивые ароматы.