Давайте проветрим: какие ароматы будут подходящими для офисного пространства

В современном мире правила относительно использования ароматов в офисе стали менее строгими, и этикет включает в себя основное правило: уважение к предпочтениям коллег. В открытых офисах, где пространство общее, рекомендуется выбирать ароматы с легкой посадкой, ощутимые лишь при близком контакте. Отбрасываем ароматы с длинным шлейфом, чтобы избежать нарушения личного пространства коллег. Для таких ситуаций представляем гид по наиболее деликатным ароматам:
Фото: openverse.org by Vetiver Aromatics is licensed under CC BY-SA 2.0.
Одеколон Blackberry & Bay, Jo Malone London: Этот топовый аромат от Jo Malone London сочетает нежность и характер. Он приносит ощущение легкого ветра с весеннего залива на севере Великобритании, дополненное кислой свежестью ежевики.
Парфюмерная вода Tender Light, Estée Lauder: Нежный аромат свежезаваренного зеленого чая с цитрусовой кислинкой. Идеально подходит для бодрствования утром, с плавным переходом к мягким травянистым нотам в течение дня.
Парфюмерная вода For Her, Narciso Rodriguez: Этот мускусовый аромат от Narciso Rodriguez ассоциируется с чистотой и близостью к коже. Отлично вписывается в офисный стиль и оставляет нежное воспоминание о своем присутствии.
Парфюмерная вода La Tulipe, Byredo: Легкий и хрусткий аромат тюльпана от Byredo. Тонкий и едва уловимый, идеально подходит для тех, кто предпочитает нежные и ненавязчивые ароматы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ