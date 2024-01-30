Оценка красоты: каков характер первой линии косметики от Абрау-Дюрсо, и содержится ли в ней компонент, связанный с шампанским

Бьюти-вердикт: какой получилась первая косметика Абрау-Дюрсо и есть ли в ее составе шампанское

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На прошлой неделе в мире красоты произошло событие — российский алкогольный бренд, Абрау-Дюрсо, представил свою линию косметики. Оценив продукцию, мы обратили внимание на экологичный дизайн, использующий биоразлагаемую упаковку, исходящую от финского производителя Sulapac. Упаковка создана из древесины и быстро разлагается, при этом сохраняя экологическую безопасность. Однако, возникли трудности с открыванием банок из-за неудачной резьбы.

Фото: Википедия by Lagashev. Собственная работа is licensed under CC BY-SA 4.0

Основой косметики Абрау-Дюрсо являются два ключевых компонента, полученных из винограда — ресвератрол и масло виноградной косточки. Ресвератрол, считающийся мощным антиоксидантом, обладает свойствами заживления, разглаживания и стимуляции регенерации клеток кожи. Масло виноградной косточки, также являясь антиоксидантом, поддерживает уровень увлажненности кожи и укрепляет ее защитный барьер.

Серия включает в себя скраб для тела и рук на основе соли и крем-баттер. Скраб с плотной текстурой прекрасно массирует кожу, а крем-баттер, напоминающий взбитые сливки, быстро впитывается, не оставляя жирной пленки. Крем для рук оценен как достаточно питательный, но требующий несколько минут для полного впитывания. Важно отметить отсутствие аромата в продуктах.

Ценовая политика Абрау-Дюрсо в косметической сфере оказалась выше ожидаемой, с набором из крема для рук, баттера для тела, скраба и подарочной коробки, стоимость которого составляет 4400 рублей. Это, вероятно, связано с экологической направленностью продукции, призывающей заботиться о природе.