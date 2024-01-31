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Шёлковая наволочка и кокосовое масло: советы по сохранению красоты волос и кожи в зимнее время

Зимние секреты красоты: как лучше ухаживать за собой в холодное время года

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Период холодов приносит с собой не только радость от снежных забав, но и опасности для волос, кожи и губ. Чтобы противостоять воздействию морозов, важно предпринимать дополнительные шаги в уходе за собой, внося несколько корректив в привычный режим. Позаботьтесь о себе в холода, следуя этим зимним советам от HerBeauty.co.

Зимние секреты красоты: как лучше ухаживать за собой в холодное время года
Фото: purityproducts.com

Обильное питьё

Вода является неотъемлемым элементом поддержания уровня увлажнённости и здоровья губ, кожи и волос. Рекомендуется употреблять от 2 до 3 литров воды ежедневно.

Изменения в диете

Зимой ваша кожа, волосы и ногти могут страдать из-за неправильного и нерегулярного питания. Фрукты и овощи — отличный способ обогатить ваш рацион.

Использование шелковых наволочек

Простой способ защитить шевелюру и кожу зимой - это использование шелковистых наволочек. Они предотвращают повреждения волос, а также могут снизить появление морщин.

Кокосовое масло

Оно придаёт коже гладкость, а свежий аромат сохраняется весь день. Нанесите его перед сном и оставьте на ночь. Кокосовое масло также эффективно для ухода за волосами, делая их мягкими и шелковистыми.

Регулярный пилинг

Зимой кожа может становиться сухой и чувствительной. Пилинги отлично подходят для ухода за волосами и кожей, удаляя старые клетки и способствуя регенерации новых, здоровых.

Принятие более прохладного душа

Горячий душ может лишить кожу естественных масел, сделав её сухой и чувствительной. Вместо этого, пользуйтесь теплой водой, чтобы сохранить здоровье кожи, волос и губ в зимний период.

Следуя этим простым рекомендациям вы сможете наслаждаться зимним сезоном, не страшась негативного воздействия холода на ваш внешний вид.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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