Шёлковая наволочка и кокосовое масло: советы по сохранению красоты волос и кожи в зимнее время

Период холодов приносит с собой не только радость от снежных забав, но и опасности для волос, кожи и губ. Чтобы противостоять воздействию морозов, важно предпринимать дополнительные шаги в уходе за собой, внося несколько корректив в привычный режим. Позаботьтесь о себе в холода, следуя этим зимним советам от HerBeauty.co.
Вода является неотъемлемым элементом поддержания уровня увлажнённости и здоровья губ, кожи и волос. Рекомендуется употреблять от 2 до 3 литров воды ежедневно.
Зимой ваша кожа, волосы и ногти могут страдать из-за неправильного и нерегулярного питания. Фрукты и овощи — отличный способ обогатить ваш рацион.
Простой способ защитить шевелюру и кожу зимой - это использование шелковистых наволочек. Они предотвращают повреждения волос, а также могут снизить появление морщин.
Оно придаёт коже гладкость, а свежий аромат сохраняется весь день. Нанесите его перед сном и оставьте на ночь. Кокосовое масло также эффективно для ухода за волосами, делая их мягкими и шелковистыми.
Зимой кожа может становиться сухой и чувствительной. Пилинги отлично подходят для ухода за волосами и кожей, удаляя старые клетки и способствуя регенерации новых, здоровых.
Горячий душ может лишить кожу естественных масел, сделав её сухой и чувствительной. Вместо этого, пользуйтесь теплой водой, чтобы сохранить здоровье кожи, волос и губ в зимний период.
Следуя этим простым рекомендациям вы сможете наслаждаться зимним сезоном, не страшась негативного воздействия холода на ваш внешний вид.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м