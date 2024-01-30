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Как матча завоевала сферу красоты и в каких аспектах ее использования оказывается полезной в области косметики

И тут, и там показывают: как матча захватила индустрию красоты и в чем ее польза в косметике

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Мир напитков и десертов матча давно завоевал, а в косметической индустрии эта тенденция сохраняется на протяжении последних нескольких лет. Зеленый порошок активно используется в сыворотках, кремах и масках, а также стал основой для ароматов от брендов Maison Margiela и Le Labo. Популярность матчи в косметике объясняется не только трендом на азиатскую культуру, но и реальными выгодами этого суперфуда для кожи. В чем же преимущества и почему столько внимания уделяется матче в косметических продуктах?

И тут, и там показывают: как матча захватила индустрию красоты и в чем ее польза в косметике
Фото: nuevamujer.com

Откуда такой успех?

Чай всегда занимал важное место в мире красоты, и матча привнесла свою уникальность. Ее востребованность обусловлена интересом к азиатской культуре, откуда происходит этот напиток. Популярность матчи, начавшаяся в ресторанном секторе, быстро распространилась на косметическую сферу. Однако, в отличие от некоторых переоцененных ингредиентов, матча действительно обладает своими преимуществами.

3 полезных свойств матчи в косметике:

  1. Высокое содержание антиоксидантов, превышающее количество в обычном зеленом чае в 137 раз, помогает бороться со свободными радикалами, предотвращая преждевременное старение кожи.
  2. Богатство метилксантинами в матче стимулирует кровообращение, способствуя здоровью и сиянию кожи, что актуально для антицеллюлитных кремов.
  3. Продукты с матчей в составе способны осветлять темные пятна, улучшать цвет кожи, предотвращать старение, снижать воспалительные процессы и повышать упругость кожи.

Для кого подходит?

Матча является мягким компонентом, не вызывающим раздражений, что делает ее подходящей для всех типов кожи, включая чувствительную. Важно понимать, что матча в косметике действует как дополнительный компонент, поддерживая и усиливая свойства более активных ингредиентов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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