5 быстрых трендовых причесок от стилиста, которые вы сможете создать всего за несколько минут

Для внезапных важных событий или встреч с подругами предлагаем быстрые и стильные прически, которые легко создать, но выглядят эффектно. Эксперт по вопросам стиля деликатно поделился секретами идеального образа.
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Воздушный хвост: Известный также как "пузырьковая" коса, этот стиль, вдохновленный образом Кэсси из "Эйфории", может быть легко воссоздан дома с помощью небольших резинок. Создай пробор до макушки, собери хвост и перехвати его несколькими маленькими силиконовыми резинками. Этот вариант подходит как для низкой, так и для высокой прически, и его можно дополнить разноцветными крабиками.
Пучок: Беспроигрышный выбор, поддается множеству интерпретаций. Измените высоту прически, добавьте аксессуары, заплетите или завейте пряди по бокам. Для небрежности можно растрепать пучок и использовать цветные заколки в стиле нулевых.
Непосредственные локоны: Добавьте к обычным небрежным локонам что-то особенное, создавая образ с детской наивностью. Экспериментируйте с небольшими прядями по обеим сторонам лица, заплетая их в косы, собирая в хвостики или создавая мини-пучки, вдохновленные звездами, такими как Джиджи Хадид и Хейли Бибер.
Высокий хвост: Классический вариант, который всегда в тренде. В этом году актуален высокий хвост, при этом чем ближе он к макушке, тем лучше. Для более аккуратного "зализанного" вида используйте резинки с крючками на концах и лак для волос, прочесывая их поочередно.
Эти простые и стильные прически помогут быстро создать завершенный образ, подчеркнут вашу индивидуальность и привнесут актуальные тренды в ваш стиль.
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