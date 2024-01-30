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5 быстрых трендовых причесок от стилиста, которые вы сможете создать всего за несколько минут

5 трендовых причесок от стилиста, которые ты сделаешь за несколько минут

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Для внезапных важных событий или встреч с подругами предлагаем быстрые и стильные прически, которые легко создать, но выглядят эффектно. Эксперт по вопросам стиля деликатно поделился секретами идеального образа.

5 трендовых причесок от стилиста, которые ты сделаешь за несколько минут
Фото: https://ukrpublic.com/
  1. Воздушный хвост: Известный также как "пузырьковая" коса, этот стиль, вдохновленный образом Кэсси из "Эйфории", может быть легко воссоздан дома с помощью небольших резинок. Создай пробор до макушки, собери хвост и перехвати его несколькими маленькими силиконовыми резинками. Этот вариант подходит как для низкой, так и для высокой прически, и его можно дополнить разноцветными крабиками.
  2. Пучок: Беспроигрышный выбор, поддается множеству интерпретаций. Измените высоту прически, добавьте аксессуары, заплетите или завейте пряди по бокам. Для небрежности можно растрепать пучок и использовать цветные заколки в стиле нулевых.
  3. Непосредственные локоны: Добавьте к обычным небрежным локонам что-то особенное, создавая образ с детской наивностью. Экспериментируйте с небольшими прядями по обеим сторонам лица, заплетая их в косы, собирая в хвостики или создавая мини-пучки, вдохновленные звездами, такими как Джиджи Хадид и Хейли Бибер.
  4. Высокий хвост: Классический вариант, который всегда в тренде. В этом году актуален высокий хвост, при этом чем ближе он к макушке, тем лучше. Для более аккуратного "зализанного" вида используйте резинки с крючками на концах и лак для волос, прочесывая их поочередно.

Эти простые и стильные прически помогут быстро создать завершенный образ, подчеркнут вашу индивидуальность и привнесут актуальные тренды в ваш стиль.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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