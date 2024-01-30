Четыре эффективных упражнения для интимной гимнастики и их положительное воздействие на общее здоровье

О тренировке мышц тазового дна обычно говорят в ракурсе не только удивления партнера, но и для женского сексуального удовольствия и общего улучшения здоровья. Эксперт в области секса и основатель онлайн-школы интимной гимнастики "Вагимагия", Екатерина Бибишева, делится четырьмя эффективными упражнениями для интимной гимнастики:
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1. Сжатие:
Прими удобную позу.
Сократи мышцы тазового дна и задержи на несколько секунд.
Расслабься и повтори упражнение.
Для новичков достаточно 10-12 повторений, увеличивая их до 50 по мере улучшения.
2. Сокращение:
Сокращай и расслабляй мышцы тазового дна в течение 7 секунд.
Повтори упражнение несколько раз.
Начинающим достаточно 10 повторений, увеличивая с течением времени.
3. Пульсация:
Сокращай мышцы в течение 5 секунд с максимальной частотой.
Повтори упражнение несколько раз.
Начинай с 10 повторений, увеличивая продолжительность по мере необходимости.
4. Лифт:
Представь, что мышцы тазового дна — это лифт, который нужно поднять вверх.
Сокращай мышцы снизу вверх, затем расслабься.
Повтори упражнение несколько раз.
После тренировок рекомендуется растяжка для полного расслабления.
Интимная гимнастика приносит множество выгод:
Улучшение сексуальной жизни за счет укрепления мышц тазового дна.
Укрепление репродуктивного здоровья и профилактика опущения мышц.
Развитие сексуальной энергии и внимания к собственному телу.
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