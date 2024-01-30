Четыре эффективных упражнения для интимной гимнастики и их положительное воздействие на общее здоровье

Не те мышцы тренируешь: 4 лучших упражнения для интимной гимнастики и как они влияют на наше здоровье

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

О тренировке мышц тазового дна обычно говорят в ракурсе не только удивления партнера, но и для женского сексуального удовольствия и общего улучшения здоровья. Эксперт в области секса и основатель онлайн-школы интимной гимнастики "Вагимагия", Екатерина Бибишева, делится четырьмя эффективными упражнениями для интимной гимнастики:

Фото: flickr.com by lululemon athletica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Сжатие:

Прими удобную позу.

Сократи мышцы тазового дна и задержи на несколько секунд.

Расслабься и повтори упражнение.

Для новичков достаточно 10-12 повторений, увеличивая их до 50 по мере улучшения.

2. Сокращение:

Сокращай и расслабляй мышцы тазового дна в течение 7 секунд.

Повтори упражнение несколько раз.

Начинающим достаточно 10 повторений, увеличивая с течением времени.

3. Пульсация:

Сокращай мышцы в течение 5 секунд с максимальной частотой.

Повтори упражнение несколько раз.

Начинай с 10 повторений, увеличивая продолжительность по мере необходимости.

4. Лифт:

Представь, что мышцы тазового дна — это лифт, который нужно поднять вверх.

Сокращай мышцы снизу вверх, затем расслабься.

Повтори упражнение несколько раз.

После тренировок рекомендуется растяжка для полного расслабления.

Интимная гимнастика приносит множество выгод:

Улучшение сексуальной жизни за счет укрепления мышц тазового дна.

Укрепление репродуктивного здоровья и профилактика опущения мышц.

Развитие сексуальной энергии и внимания к собственному телу.

Новые навыки для разнообразия сексуальной жизни.