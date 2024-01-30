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Четыре эффективных упражнения для интимной гимнастики и их положительное воздействие на общее здоровье

Не те мышцы тренируешь: 4 лучших упражнения для интимной гимнастики и как они влияют на наше здоровье

1:40
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О тренировке мышц тазового дна обычно говорят в ракурсе не только удивления партнера, но и для женского сексуального удовольствия и общего улучшения здоровья. Эксперт в области секса и основатель онлайн-школы интимной гимнастики "Вагимагия", Екатерина Бибишева, делится четырьмя эффективными упражнениями для интимной гимнастики:

Не те мышцы тренируешь: 4 лучших упражнения для интимной гимнастики и как они влияют на наше здоровье
Фото: flickr.com by lululemon athletica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Сжатие:

  • Прими удобную позу.
  • Сократи мышцы тазового дна и задержи на несколько секунд.
  • Расслабься и повтори упражнение.
  • Для новичков достаточно 10-12 повторений, увеличивая их до 50 по мере улучшения.

2. Сокращение:

  • Сокращай и расслабляй мышцы тазового дна в течение 7 секунд.
  • Повтори упражнение несколько раз.
  • Начинающим достаточно 10 повторений, увеличивая с течением времени.

3. Пульсация:

  • Сокращай мышцы в течение 5 секунд с максимальной частотой.
  • Повтори упражнение несколько раз.
  • Начинай с 10 повторений, увеличивая продолжительность по мере необходимости.

4. Лифт:

  • Представь, что мышцы тазового дна — это лифт, который нужно поднять вверх.
  • Сокращай мышцы снизу вверх, затем расслабься.
  • Повтори упражнение несколько раз.
  • После тренировок рекомендуется растяжка для полного расслабления.

Интимная гимнастика приносит множество выгод:

  • Улучшение сексуальной жизни за счет укрепления мышц тазового дна.
  • Укрепление репродуктивного здоровья и профилактика опущения мышц.
  • Развитие сексуальной энергии и внимания к собственному телу.
  • Новые навыки для разнообразия сексуальной жизни.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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