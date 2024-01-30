Вместо "паучьих лапок", как можно добиться эффекта "парящих ресниц" дома с использованием других методов

На смену "паучьим лапкам": как повторить эффект "парящих ресниц" дома

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тенденция в мире макияжа, предпочитающая минимализм "макияжа без макияжа" и натуральный маникюр, подарила нам новый тренд — "парящие ресницы".

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Этот стиль характеризуется пушистыми, легкими и слегка завитыми ресницами, создающими впечатление парения в воздухе. Особенность этой техники заключается в том, что тушь наносится тонким слоем с легкими движениями щеточки. Ключевой момент — подбор подходящей туши, которая обеспечит долговременное удержание завитка и позволит наслаивать слои для естественного вида.

Для создания этого эффекта дома следует использовать керлер для завивки ресниц перед тем, как приступить к нанесению туши. Затем тушь следует наносить от корней ресниц, не достигая кончиков, чтобы сохранить завивку без потери естественности.