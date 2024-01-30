Вместо "паучьих лапок", как можно добиться эффекта "парящих ресниц" дома с использованием других методов

Тенденция в мире макияжа, предпочитающая минимализм "макияжа без макияжа" и натуральный маникюр, подарила нам новый тренд — "парящие ресницы".
Этот стиль характеризуется пушистыми, легкими и слегка завитыми ресницами, создающими впечатление парения в воздухе. Особенность этой техники заключается в том, что тушь наносится тонким слоем с легкими движениями щеточки. Ключевой момент — подбор подходящей туши, которая обеспечит долговременное удержание завитка и позволит наслаивать слои для естественного вида.
Для создания этого эффекта дома следует использовать керлер для завивки ресниц перед тем, как приступить к нанесению туши. Затем тушь следует наносить от корней ресниц, не достигая кончиков, чтобы сохранить завивку без потери естественности.
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