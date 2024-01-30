Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прогноз-таро на 31 января для всех знаков Зодиака
Спагетти карбонара со сливками: одно из самых популярных блюд итальянской кухни
ТАСС: данные чёрных ящиков говорят о внешнем воздействии на Ил-76 под Белгородом
Лучше не хвастать поездкой на курорт: что не стоит писать в соцсетях
Самолёты Су-34 могут получить новый смертоносный комплекс "Сыч"
Врач Соломатина назвала супы на нежирном бульоне самыми полезными
Автоэксперт Колодочкин: нужно провести антикоррозийную обработку автомобиля для защиты от реагентов
Специалист Труцуненко посоветовала студентам создать себе расписание для возвращения в ритм после каникул
Пять асан помогут развить плечевой пояс и убрать напряжение
Как достичь быстрого успокоения: рекомендации и советы, как справляться со стрессом, и те, которые стоит избегать

Как быстро успокоиться — топ хороших и плохих советов по борьбе со стрессом

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Советы типа "успокойся" кажутся бесполезными, а попытки подавить негативные эмоции могут привести к еще большему дискомфорту. Подходя к вопросу борьбы со стрессом более конструктивно, статья рассматривает значимость выражения и понимания собственных эмоций. Отмечается, что негативные эмоции не следует воспринимать как "плохие", так как они предоставляют важные сигналы для преодоления жизненных ситуаций.

Как быстро успокоиться — топ хороших и плохих советов по борьбе со стрессом
Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для эффективного управления стрессом предлагается идентифицировать истинные эмоции. Это помогает грамотно обращаться с ними, например, выражать гнев в "я-форме" или разрешать грусть путем естественного выражения эмоций. Одновременно статья предостерегает от попыток маскировки эмоций под фальшивое спокойствие, поскольку это может привести к их подавлению и негативным последствиям для психического здоровья.

Статья также рассматривает и другие "популярные" советы, такие как "ляг полежи" и "послушай успокаивающую музыку". Она подчеркивает, что подход к таким рекомендациям следует индивидуализировать, учитывая свои эмоциональные реакции и ассоциации. Например, вместо простого подчинения советам слушать успокаивающую музыку, стоит создавать плейлист, исключая композиции, которые могут вызвать негативные ассоциации.

Отмечается, что избегание общения с "токсичными" людьми может быть невозможным, если они являются близкими родственниками, коллегами или соседями. Вместо того чтобы полностью изолироваться, стоит развивать навыки эмоциональной дистанцированности и умение защищать свои личные границы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
В Нидерландах поразились желанию Латвии прекратить транзит российского зерна
Экспорт оружия из США вырастет на 50%, поскольку они бросают вызов России и Китаю Дмитрий Плотников Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО Олег Володин Версия гибели российского Ил-76 под Белгородом: виноват ЗРК "Пэтриот", установленный на ж/д платформе Андрей Николаев
Актёр Семён Трескунов рассказал о бедственном положении в Испании
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
Последние материалы
Самолёты Су-34 могут получить новый смертоносный комплекс "Сыч"
Экспорт оружия из США вырастет на 50%, поскольку они бросают вызов России и Китаю
Врач Соломатина назвала супы на нежирном бульоне самыми полезными
Как быстро успокоиться — топ хороших и плохих советов по борьбе со стрессом
Автоэксперт Колодочкин: нужно провести антикоррозийную обработку автомобиля для защиты от реагентов
Специалист Труцуненко посоветовала студентам создать себе расписание для возвращения в ритм после каникул
Пять асан помогут развить плечевой пояс и убрать напряжение
Лавров: западные "доноры" Киева осознали срыв "проекта Украина"
Поддержание оптимального веса собаки: рекомендации и предостережения
Лобио из красной фасоли: сытная закуска или прекрасный самостоятельный ужин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников