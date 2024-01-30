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Продукты и напитки, способствующие снятию стресса: зеленый чай, цитрусовые и прочее

Еда и напитки, которые помогут сбалансировать стресс: зеленый чай, цитрусы и не только

2:08
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То, что мы едим, оказывает влияние не только на физическое здоровье, но и на нашу нервную систему. Когда мы сталкиваемся с стрессом, часто тянет к пище, такой как шоколад, пицца или бургеры. Однако, несмотря на временное облегчение, фастфуд и вредная еда могут вызвать дополнительные проблемы, такие как чувство вины, дискомфорт в желудке и возвращение стресса.

Еда и напитки, которые помогут сбалансировать стресс: зеленый чай, цитрусы и не только
Фото: Openverse by peyri is licensed under CC BY-ND 2.0

Организм реагирует на стресс учащением дыхания, увеличением сердечного ритма, повышением давления и повышенной возбудимостью нервной системы. Заедание вредной пищей в условиях стресса может привести к сбоям в работе системы пищеварения и ухудшению общего здоровья. Чтобы избежать этих негативных последствий, полезно исключить из рациона фастфуд, полуфабрикаты и кофе, заменив их следующими продуктами и напитками:

  1. Нежирные виды мяса, такие как курица, индейка и постная говядина, богатые белком, аминокислотами, такими как триптофан и фенилаланин, способствующими выработке нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин.
  2. Яйца, содержащие витамин D, белок и триптофан, поддерживающие нормальное функционирование нервной системы.
  3. Орехи, которые помогают насытить организм, предоставляя полезные минералы и витамины, а также способствуют выработке серотонина.
  4. Каши из цельного зерна, такие как бурый рис и гречка, содержащие клетчатку и витамины группы B, необходимые для нормального функционирования нервной системы.
  5. Помидоры, богатые тирамином и фенилаланином, помогающими уровням серотонина и дофамина, а также содержащие витамины, натуральные сахара и минералы.
  6. Шпинат, обогащенный витаминами группы B, способствующими укреплению нервной системы.
  7. Мята, в виде травяного настоя или свежей мяты, которая помогает расслабиться и поддерживает спокойный сон.
  8. Зеленый чай, идеальная альтернатива кофе, оказывающий мягкое тонизирующее и стимулирующее воздействие на организм, а также способствующий снижению похмелья, если употреблен в меру.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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