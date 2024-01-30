Продукты и напитки, способствующие снятию стресса: зеленый чай, цитрусовые и прочее

Еда и напитки, которые помогут сбалансировать стресс: зеленый чай, цитрусы и не только

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То, что мы едим, оказывает влияние не только на физическое здоровье, но и на нашу нервную систему. Когда мы сталкиваемся с стрессом, часто тянет к пище, такой как шоколад, пицца или бургеры. Однако, несмотря на временное облегчение, фастфуд и вредная еда могут вызвать дополнительные проблемы, такие как чувство вины, дискомфорт в желудке и возвращение стресса.

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Организм реагирует на стресс учащением дыхания, увеличением сердечного ритма, повышением давления и повышенной возбудимостью нервной системы. Заедание вредной пищей в условиях стресса может привести к сбоям в работе системы пищеварения и ухудшению общего здоровья. Чтобы избежать этих негативных последствий, полезно исключить из рациона фастфуд, полуфабрикаты и кофе, заменив их следующими продуктами и напитками:

Нежирные виды мяса, такие как курица, индейка и постная говядина, богатые белком, аминокислотами, такими как триптофан и фенилаланин, способствующими выработке нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин. Яйца, содержащие витамин D, белок и триптофан, поддерживающие нормальное функционирование нервной системы. Орехи, которые помогают насытить организм, предоставляя полезные минералы и витамины, а также способствуют выработке серотонина. Каши из цельного зерна, такие как бурый рис и гречка, содержащие клетчатку и витамины группы B, необходимые для нормального функционирования нервной системы. Помидоры, богатые тирамином и фенилаланином, помогающими уровням серотонина и дофамина, а также содержащие витамины, натуральные сахара и минералы. Шпинат, обогащенный витаминами группы B, способствующими укреплению нервной системы. Мята, в виде травяного настоя или свежей мяты, которая помогает расслабиться и поддерживает спокойный сон. Зеленый чай, идеальная альтернатива кофе, оказывающий мягкое тонизирующее и стимулирующее воздействие на организм, а также способствующий снижению похмелья, если употреблен в меру.