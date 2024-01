Избавление от пристрастия к нежелательной пище и замена "пустых калорий" на полезные: стратегии преодоления джанк-фуд зависимости

Независимо от того, сколько раз предостерегают о вреде джанк-фуда, мы часто забываем об этом и снова поддаемся соблазну "пустых калорий". Важно постоянно напоминать себе о накопительном вреде, присущем вредной пище, и искать замену. Эксперт в области питания, Ната Гончар, делится своими рекомендациями.

Фото: openverse by ebruli is licensed under CC BY 2.0