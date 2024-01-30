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Избавление от пристрастия к нежелательной пище и замена "пустых калорий" на полезные: стратегии преодоления джанк-фуд зависимости

Джанк-фуд: как преодолеть зависимость от вредной еды и заменить "пустые калории" на полезные

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Независимо от того, сколько раз предостерегают о вреде джанк-фуда, мы часто забываем об этом и снова поддаемся соблазну "пустых калорий". Важно постоянно напоминать себе о накопительном вреде, присущем вредной пище, и искать замену. Эксперт в области питания, Ната Гончар, делится своими рекомендациями.

Джанк-фуд: как преодолеть зависимость от вредной еды и заменить "пустые калории" на полезные
Фото: openverse by ebruli is licensed under CC BY 2.0

Определение джанк-фуда: Под термином "джанк-фуд" понимается продукция глубокой промышленной переработки с высоким содержанием сахара, вредных жиров и глутамата натрия — пищевой добавки, которая придает блюдам более насыщенный вкус. Джанк-фуд включает в себя снеки (чипсы, попкорн, соленые сухарики и орешки), газировку, сладости (шоколадные батончики, печенье, вафли, пирожные), майонез, полуфабрикаты и фаст-фуд.

Вред для здоровья: Джанк-фуд богат жирами и углеводами, превышающими количество белка в десять раз. Бургер или плитка шоколада могут содержать до 500-700 калорий, но эти калории лишены пользы и могут привести к проблемам с здоровьем — от скачков уровня инсулина до набора веса и развития эндокринных заболеваний.

Состав джанк-фуда включает: транс-жиры, усилители вкуса и запаха (глутамат натрия), сахар (до 60 г на 100 г продукта), мальтодекстрин, канцерогены и красители с консервантами.

Причины зависимости: Тяга к джанк-фуду может быть вызвана несколькими факторами, такими как дефицит полезных веществ и витаминов, дофаминовая зависимость, а также психологические аспекты. Долгосрочное потребление вредной еды может привести к привыканию и зависимости, что требует вмешательства специалистов, таких как врачи, психологи или коучи.

Замены джанк-фуда: Один из способов выхода из замкнутого круга — придерживаться принципов полноценного питания, компенсируя дефициты организма и отказываясь от вредных привычек. Это может включать в себя выбор сезонных фруктов и овощей, готовку дома и замену дорогих продуктов доступными аналогами, такими как скумбрия вместо форели, булгур вместо кус-куса и морская капуста вместо креветок и мидий.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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