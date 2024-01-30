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Косметика из Японии, Китая и Южной Кореи: рекомендации по выбору азиатских брендов для приобретения в России

Японская, китайская и корейская косметика: какие азиатские бренды стоит покупать в России

3:21
Моя семья » Красота и стиль

В 2014 году началось вторжение азиатской косметики на российский рынок красоты, и сейчас, с уходом крупных зарубежных брендов, мы наблюдаем новый подъем K-beauty. Однако многие потребители остаются знакомыми лишь с корейскими брендами, в то время как китайские и японские марки остаются малоизвестными. Тем не менее, азиатский рынок косметики продолжает стремительно развиваться. В сотрудничестве с Анной Дычевой-Смирновой, экспертом в трендах индустрии красоты и автором блога о маркетинге парфюмерно-косметических продуктов, мы выяснили, какие китайские, корейские и японские бренды стоит опробовать прямо сейчас.

Японская, китайская и корейская косметика: какие азиатские бренды стоит покупать в России
Фото: https://pbs.twimg.com/

Китай: Бьюти-индустрия Китая претерпевает значительные изменения, совершенствуя дизайн, формулы и представляя новые продукты, что делает ее более востребованной на рынке. Прогнозируется значительный рост брендов декоративной косметики из Китая в ближайшие годы.

Catkin:

Молодой и стремительно развивающийся бренд.
Продажи достигают 100 тысяч помад ежемесячно.
Ассортимент включает в себя разнообразную декоративную косметику, вплоть до кушона.
Привлекательная упаковка в традиционном восточном стиле.

Florasis:

Бренд декоративной косметики, вошедший в пятерку самых продаваемых в Китае.
Позиционируется как современный бренд с использованием натуральных ингредиентов.
Яркая упаковка и микрорезьба на продуктах придают "китайский шик".
В России представлены палетками теней, контуринга, консилеров и помад.

Южная Корея: Южная Корея опережает бьюти-рынок на несколько лет, популяризируя инновации, такие как гидрогелевые маски, ВВ- и СС-кремы, антивозрастные ингредиенты и керамиды. Корейские бренды, такие как Dr. Jart+ и Holika Holika, пользуются популярностью, но есть и другие, которые следует рассмотреть.

Innisfree:

Бренд натуральной косметики с острова Чеджу.
Использует минералы и витамины из потухшего вулкана для производства компонентов.
Продукция включает в себя вулканический пепел, целебную грязь, глину и экстракты фруктов.
Зеленый чай является ключевым компонентом бренда.

It's Skin:

Первый бренд, начавший использовать муцин улитки в косметике.
Бестселлеры включают сыворотки из линейки Power 10 Formula с высокой концентрацией активных ингредиентов.
Разноцветные баночки и современные формулы привлекают внимание.

Япония: Японская косметика — это не только мода, но и высокое качество. Несмотря на более высокую цену, бренды Японии, такие как Shiseido и Sensai, заслужили мировое признание. Вместе с ними есть и другие японские бренды, которые заслуживают внимания.

Shu Uemura:

Бренд декоративной косметики, основанный визажистом Шу Уэмурой.
Известен своим гидрофильным маслом для очищения и щипцами для завивки ресниц.
Лидер в индустрии, даже после официального ухода из России.

Sensai:

Известен использованием шелка Коишимару в косметике.
Эксклюзивное право на использование шелка от Императорского дома.
Уходовая и декоративная косметика, включая высокоактивные сыворотки Power 10 Formula.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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