Режим питания в условиях стресса: как помочь организму справиться с чрезмерным приемом пищи или потерей интереса к еде

Режим питания панический: как помочь организму справиться со стрессовым перееданием или потерей аппетита

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В период стрессовой ситуации человеческое пищевое поведение может проявляться как переедание или полная потеря аппетита. Эмоциональные потрясения могут сказываться на отношениях с едой и влиять на здоровье.

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Нутрициолог Ната Гончар предлагает советы по поддержанию режима питания в условиях стресса. В случае потери аппетита важно избегать длительного голода, поддерживать полноценное питание, включая необходимые питательные вещества. Рекомендации включают исключение сахара и углеводов, выделение калорий на полезные жиры и белок, употребление воды по потребности. Добавление шафрана в блюда и увеличение потребления ферментированных продуктов также рекомендуются. Активное образ жизни, разнообразная и вкусная еда, использование острых приправ и горького вкуса способствуют поддержанию питательного баланса. В случае эмоционального переедания рекомендуется переход к осознанному питанию.

Основные принципы включают наблюдение за текстурой, вкусом, температурой еды, использование тарелки меньшего размера, регулярные запланированные приемы пищи и умеренное потребление без отвлечений. Заведение дневника питания и эмоционального состояния, осознанная пауза во время еды, выбор правильных продуктов и уход от переедания способствуют установлению гармоничных отношений с пищей в условиях стресса.