Сохраняйте спокойствие: как тревожность может оказать негативное воздействие на состояние здоровья и влиять на отношения с близкими

Как тревожность проявляется и влияет на состояние и поведение, а также как избежать негативного воздействия на отношения с близкими, рассказывает Артем Толоконин, психотерапевт и автор бестселлеров "Практическая психосоматика" и "Секреты успешных семей".
Человек, испытывающий тревогу, сосредотачивается на будущем и постоянно переживает по этому поводу. Беспричинная тревога, характеризующая серьезное душевное неблагополучие, может существовать независимо от сознания, снижая качество жизни. Тревожность, с точки зрения психосоматики, может вызывать различные симптомы и заболевания, влияя также на межличностные отношения. Человек в состоянии тревожности теряет полноценное восприятие окружающего мира и партнера, что отрицательно сказывается на качестве отношений. Подавление симптомов тревоги с помощью алкоголя и самолечение препаратами неэффективны в долгосрочной перспективе.
Эксперт рекомендует обратиться к психотерапевту, который проведет психодиагностику и поможет управлять тревогой для улучшения отношений. Важно осознавать свои эмоции и приводить себя в порядок, прежде чем делать важные решения или высказывать мысли, чтобы избежать повреждения отношений и сохранить гармонию в душе.
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