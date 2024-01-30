Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Калошина: высокий аппетит может быть сигналом сбоев в организме
В ГИБДД рассказали о деталях, замена которых без разрешения грозит штрафом
Автоэксперт Носко посоветовал не греть мотор, если не нужно никуда ехать
Врач Королева: уменьшение желудка дает временный эффект и вызывает проблемы ЖКТ
Город засыпает: ﻿магниевая ванна, крем с мелатонином и другие продукты для крепкого сна
Как сделать идеальную форму бровей самостоятельно — 5 простых шагов
Эксперты назвали моторное масло, которое поможет устранить "масложор"
Диетолог Найду: для здоровья мозга необходимы клетчатка и полифенолы
Ничто не вечно: как эффективно удалять татуировки и татуаж
Какие продукты выбрать для снижения веса: здравые альтернативы радикальным диетам

Что съесть, чтобы похудеть: эффективные альтернативы экстремальным диетам

2:02
Моя семья » Красота и стиль

С приходом весны интерес к теме "диета" стремительно возрастает. Однако строгие диеты, предполагающие ограничение в пище, могут негативно сказаться на здоровье. Поэтому мы предлагаем рассмотреть эффективные альтернативы популярным диетам, согласно советам диетолога Зои Богдановой.

Что съесть, чтобы похудеть: эффективные альтернативы экстремальным диетам
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Интервальное голодание: Основываясь на активизации аутофагии, эта диета предполагает периоды воздержания от еды. Рекомендуемая схема — 16/8, где 16 часов воздержания с последующим приемом трех приемов пищи. Важно также балансировать рацион, уделяя внимание содержанию белков, жиров и углеводов.

Альтернатива: Уменьшьте быстрые углеводы и повысьте уровень белка в рационе, обеспечив достаточное количество энергии за счет сложных углеводов.

Кетодиета: Этот режим питания, с высоким содержанием жиров и минимальным количеством углеводов, несмотря на свою популярность, может вызвать проблемы с метаболизмом и депрессией из-за недостатка углеводов.

Альтернатива: Анализируйте уровень потребления углеводов, заменяя их сложными и увеличивая потребление полезных растительных белков, таких как орехи и злаки.

Монофруктовый детокс: Хотя быстрая потеря веса может быть привлекательной, долгосрочные эффекты такой диеты, основанной на употреблении фруктовых напитков, могут привести к проблемам с почками и метаболизмом.

Альтернатива: Если вы нацелены на детокс, ограничьте его одним днем. Включите в рацион пророщенные ростки пшеницы и пейте чистую воду, дополняя программу посещением бани для стимуляции потоотделения.

Макробиотическая диета: Основанная на принципе баланса энергии "инь" и "ян" в продуктах, эта диета может привести к недостатку белка и минералов, вызывая остеопороз и анемию.

Альтернатива: Подберите продукты в соответствии с вашим психотипом, добавляя в рацион продукты определенных цветовых категорий для балансировки энергии.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
Дональд Трамп уже победил, и в этом ему тайно помогла администрация Джо Байдена Дмитрий Плотников Версия гибели российского Ил-76 под Белгородом: виноват ЗРК "Пэтриот", установленный на ж/д платформе Андрей Николаев В Центральном доме офицеров проходит выставка "И грянул салют над Невою!" Анжела Якубовская
Три мифа о механической коробке передач: факты, которые стоит знать каждому водителю
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Анфиса Чехова показала 12-летнего красавца-сына Соломона
Анфиса Чехова показала 12-летнего красавца-сына Соломона
Последние материалы
Автоэксперт Носко посоветовал не греть мотор, если не нужно никуда ехать
Врач Королева: уменьшение желудка дает временный эффект и вызывает проблемы ЖКТ
Город засыпает: ﻿магниевая ванна, крем с мелатонином и другие продукты для крепкого сна
Как сделать идеальную форму бровей самостоятельно — 5 простых шагов
Эксперты назвали моторное масло, которое поможет устранить "масложор"
Диетолог Найду: для здоровья мозга необходимы клетчатка и полифенолы
Ничто не вечно: как эффективно удалять татуировки и татуаж
Автоэксперты рассказали, в каких ситуациях антифриз в автомобиле может замерзнуть
Eating Well: корица признана важной для снижения холестерина специей
Ботокс для волос – в чем его польза и нужен ли он на самом деле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников