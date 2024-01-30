Город во сне: магниевые ванны, крем с мелатонином и другие средства для качественного отдыха

Город засыпает: ﻿магниевая ванна, крем с мелатонином и другие продукты для крепкого сна

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перед сном важно создать особый переходный момент, названный "мостиком", который помогает перейти от активности к покою. Этот концепт, применимый к детям, также актуален для современных людей, которым требуются ритуалы перед сном.

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Мы подобрали продукты с расслабляющим эффектом, такие как гелевые маски для глаз, спреи для подушки и расслабляющие роллеры, чтобы помочь вам погрузиться в сон. Гелевая маска для глаз, легко преобразующаяся под разные цели, может создавать как охлаждающий, так и согревающий эффект. Спреи для подушки обогащены маслом лаванды, обеспечивая успокаивающее воздействие. Расслабляющий роллер с эфирными маслами, такими как кедровое, лавандовое и ладан, создает седативный эффект. Магниевая ванна с английской солью положительно влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему, а расслабляющие гели для душа с эфирными маслами обеспечивают приятное ощущение покоя. Шелковая маска для сна, избегая давления на глаза, создает темные условия для спокойного сна.