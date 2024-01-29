Всё временно: методы эффективного удаления татуировок и татуажа

Ничто не вечно: как эффективно удалять татуировки и татуаж

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

"Процедура удаления татуировок, названная 'Работа над ошибками', представляет собой безопасный метод избавления от устаревших или неудачных татуировок. Доктор Пасихат Магомедова, специалист по пластической хирургии и косметологии, рассказывает о популярности этой процедуры и подчеркивает различия между ней и традиционным удалением татуировок.

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Мировая статистика показывает, что многие владельцы татуировок выражают желание внести изменения в свои узоры, будь то модификация деталей или полное удаление. Процедура, основанная на использовании лазеров, обычно сталкивается с ограничениями в удалении глубоко вбитых пигментов. Сложности также возникают при работе с цветными татуировками, где традиционные лазеры не всегда эффективны.

Пикосекундный лазер, такой как аппарат Picostar, предлагает современное решение, минимизируя термическое воздействие и обеспечивая более эффективное удаление татуировок, даже с цветными пигментами."



