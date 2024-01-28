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Ботокс для волос: в каких преимуществах и действительно ли его использование необходимо

Ботокс для волос – в чем его польза и нужен ли он на самом деле

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Процедура под названием "ботокс для волос" не имеет никакого отношения к инъекциям ботулотоксина и носит это название из-за эффекта омоложения, который достигается после ее проведения. Хотя механика этой процедуры и кератинового лечения почти идентична, есть некоторые различия. Ботокс предназначен для восстановления поврежденных, но прямых волос, придавая им блеск.

Ботокс для волос – в чем его польза и нужен ли он на самом деле
Фото: https://static.fanpage.it/

В свою очередь, кератиновое лечение рекомендуется для сухих и вьющихся локонов с целью выравнивания их структуры. Процедура подходит для всех типов волос, включая окрашенные. Важно отметить, что и ботокс, и кератин приносят визуальные результаты, придают волосам блеск, но не обеспечивают лечение и восстановление структуры волос изнутри. Стоимость процедуры варьируется от трех до шести тысяч в зависимости от длины волос, а эффект сохраняется от одного до трех месяцев.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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