На природе полезны средства от укусов насекомых, которые помогут справиться с проблемой комаров

Природа, шашлыки и майские праздники тесно связаны, однако пребывание на свежем воздухе может быть нарушено назойливыми комарами. В начале мая, с изменением температуры, они становятся особенно активными. Для защиты от укусов насекомых существуют как народные, так и современные методы. Эфирные масла, такие как лаванда, герань и цитронелла, могут быть использованы в роллерах и спреях. Защитные средства в виде кремов, мазей и гелей также содержат эти масла, но отличаются легкой текстурой.
В случае укусов, рекомендуется применять холод, полуспиртовые компрессы или раствор соды. Мази с охлаждающим и противовоспалительным эффектом, содержащие ментол и успокаивающие эфирные масла, также могут помочь уменьшить зуд и воспаление.
Важно обратиться к врачу, если возникают аллергические реакции, такие как сильный отек, затруднение дыхания, отек лица, зудящие волдыри, повышение температуры. В таких случаях требуется применение противоаллергических мазей или медикаментов по рекомендации врача.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.