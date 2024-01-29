На природе полезны средства от укусов насекомых, которые помогут справиться с проблемой комаров

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Комарам тут не место: средства от укусов насекомых, которые выручат на природе

1:08
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Природа, шашлыки и майские праздники тесно связаны, однако пребывание на свежем воздухе может быть нарушено назойливыми комарами. В начале мая, с изменением температуры, они становятся особенно активными. Для защиты от укусов насекомых существуют как народные, так и современные методы. Эфирные масла, такие как лаванда, герань и цитронелла, могут быть использованы в роллерах и спреях. Защитные средства в виде кремов, мазей и гелей также содержат эти масла, но отличаются легкой текстурой.

Комарам тут не место: средства от укусов насекомых, которые выручат на природе
Фото: openverse.org by naturegirl 78 is licensed under CC BY 2.0.

В случае укусов, рекомендуется применять холод, полуспиртовые компрессы или раствор соды. Мази с охлаждающим и противовоспалительным эффектом, содержащие ментол и успокаивающие эфирные масла, также могут помочь уменьшить зуд и воспаление.

Важно обратиться к врачу, если возникают аллергические реакции, такие как сильный отек, затруднение дыхания, отек лица, зудящие волдыри, повышение температуры. В таких случаях требуется применение противоаллергических мазей или медикаментов по рекомендации врача.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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