10 темпераментных вопросов о здоровье и сексуальности женщин

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10 деликатных вопросов: женское здоровье и сексуальность

1:42
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Пасихат Магомедова, основательница сети клиник COSMOPRO, представляет инновационную процедуру интимного омоложения — MCL31 Juliet, которая способствует укреплению женского здоровья и повышению чувствительности в сексе. Врачи подчеркивают, что интимная зона подвергается старению, вызывая риск гинекологических заболеваний и сексуальной дисфункции.

10 деликатных вопросов: женское здоровье и сексуальность
Фото: openverse.org by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Процедура MCL31 Juliet рекомендуется начинать с профилактики с молодого возраста, особенно после родов, чтобы предотвратить потенциальные проблемы. Она обещает восстановление после родов, коррекцию рубцов, вагинальный лифтинг, решение проблем стрессового недержания мочи и восстановление увлажненности влагалища.

Процедура проводится без анестезии, комфортно переносится и включает в себя лазерное воздействие на микроучастки, стимулируя регенерацию тканей. Она не только решает проблемы здоровья, но также осветляет интимную зону, предлагая сочетание терапии и эстетики.

Вопросы о курсах интимного омоложения после кесарева сечения подчеркивают важность профилактики для восстановления тонуса и предотвращения атрофии мышц и слизистых влагалища. Процедура MCL31 Juliet также эффективна при решении деликатных проблем недержания мочи.

Интимное омоложение связано с женским здоровьем через решение синдрома "широкого влагалища", предотвращение атрофических процессов и восстановление естественной защиты влагалища.

Врачи также предлагают метод интимной контурной пластики с использованием гинекологических филлеров Amalain для эффективного восстановления и омоложения интимной зоны, решая возрастные изменения и проблемы после родов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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