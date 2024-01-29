10 темпераментных вопросов о здоровье и сексуальности женщин

10 деликатных вопросов: женское здоровье и сексуальность

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пасихат Магомедова, основательница сети клиник COSMOPRO, представляет инновационную процедуру интимного омоложения — MCL31 Juliet, которая способствует укреплению женского здоровья и повышению чувствительности в сексе. Врачи подчеркивают, что интимная зона подвергается старению, вызывая риск гинекологических заболеваний и сексуальной дисфункции.

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Процедура MCL31 Juliet рекомендуется начинать с профилактики с молодого возраста, особенно после родов, чтобы предотвратить потенциальные проблемы. Она обещает восстановление после родов, коррекцию рубцов, вагинальный лифтинг, решение проблем стрессового недержания мочи и восстановление увлажненности влагалища.

Процедура проводится без анестезии, комфортно переносится и включает в себя лазерное воздействие на микроучастки, стимулируя регенерацию тканей. Она не только решает проблемы здоровья, но также осветляет интимную зону, предлагая сочетание терапии и эстетики.

Вопросы о курсах интимного омоложения после кесарева сечения подчеркивают важность профилактики для восстановления тонуса и предотвращения атрофии мышц и слизистых влагалища. Процедура MCL31 Juliet также эффективна при решении деликатных проблем недержания мочи.

Интимное омоложение связано с женским здоровьем через решение синдрома "широкого влагалища", предотвращение атрофических процессов и восстановление естественной защиты влагалища.

Врачи также предлагают метод интимной контурной пластики с использованием гинекологических филлеров Amalain для эффективного восстановления и омоложения интимной зоны, решая возрастные изменения и проблемы после родов.