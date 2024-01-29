7 необычных бьюти-советов из времен СССР: использование иглы для укладки ресниц и замена лака для волос пивом

7 экстремальных бьюти-лайфхаков из СССР: иголка для ресниц и пиво вместо лака для волос

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В 1960-е годы советские женщины сталкивались с ограниченным выбором косметики, и им приходилось использовать необычные методы, чтобы достичь желаемого внешнего вида. Среди таких экстремальных приемов было завивание ресниц раскаленными ножами и осветление волос перекисью водорода. Советские дамы совершали креативные трюки, чтобы выглядеть стильно и кинозвездами.

Фото: https://mangermediterraneen.com/

"Ленинградская" тушь была основным косметическим средством, представленным в ограниченной палитре оттенков. Чтобы достичь объемных ресниц, девушки использовали иголки и пудру, а чтобы подчеркнуть локоны, применяли столовые приборы вместо плойки или керлера.

Для стильной укладки волос вместо лака "Прелесть" использовали самодельные смеси, такие как вода с сахаром или пиво. Помады ограничивались несколькими оттенками, и девушки творчески создавали новые цвета, плавя остатки помады. Блески и карандаши для губ заменяли вазелином и цветными карандашами из детского художественного набора.

Для макияжа глаз использовали художественные мелки и обожженные спички вместо карандашей и подводок. А для изменения цвета волос, не имея под рукой красок, дамы экспериментировали с ромашковым отваром или перекисью водорода.

Первые тональные кремы появились в 1981 году, и "Балет" фабрики "Свобода" стал первым средством, но его плотная текстура приводила к тому, что его часто разбавляли увлажняющим кремом или создавали собственные миксы с пудрой. Эти советы и хитрости придают взгляду на то, как женщины в СССР достигали стильного облика в условиях ограниченного доступа к косметике.