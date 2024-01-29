Совершенное замедление: 13 отличных недорогих консилера для создания идеального оттенка

Близится сезон жарких дней, и становится актуальным переход на более легкий макияж, оставляя в прошлом плотные тональные основы. Но для маскировки покраснений и темных кругов под глазами необходим консилер. В зависимости от типа кожи и желаемого эффекта можно выбрать подходящий продукт. На рынке представлены качественные и доступные варианты.
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Стойкий консилер, 3ina:
Широкая палитра оттенков для различных кож.
Легкая кремовая текстура, не выделяющая шелушения.
Эффективно маскирует покраснения и темные круги.
Корректор для лица, Lovely:
Бюджетный вариант с хорошим соотношением цены и качества.
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