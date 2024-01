Совершенное замедление: 13 отличных недорогих консилера для создания идеального оттенка

Идеальная маскировка: 13 лучших бюджетных консилеров для ровного тона

Близится сезон жарких дней, и становится актуальным переход на более легкий макияж, оставляя в прошлом плотные тональные основы. Но для маскировки покраснений и темных кругов под глазами необходим консилер. В зависимости от типа кожи и желаемого эффекта можно выбрать подходящий продукт. На рынке представлены качественные и доступные варианты.

Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Стойкий консилер, 3ina:

Широкая палитра оттенков для различных кож.

Легкая кремовая текстура, не выделяющая шелушения.

Эффективно маскирует покраснения и темные круги.

Корректор для лица, Lovely:

Бюджетный вариант с хорошим соотношением цены и качества.

Плотная текстура, эффективно перекрывает несовершенства.

Подходит для нормальной и жирной кожи.

Консилер, Morphe:

Влагостойкий, обещает удерживаться на коже более 16 часов.

Требуется предварительный тест оттенка, коробка может вводить в заблуждение.

True Skin High Cover, Catrice:

Содержит гиалуроновую кислоту для увлажнения.

Широкая палитра оттенков.

Плотная текстура, подходит для разных типов кожи.

Точечный консилер, Yadah:

Гипоаллергенная формула подходит для чувствительной кожи.

Современный аппликатор обеспечивает точное нанесение.

Плотная текстура, подходит для выделения отдельных участков.

Консилер B. Colour, 7days:

Компактный формат и большой объем.

Матовый невесомый финиш.

Доступная цена.

Stay Natural+, Essence:

Бюджетный вариант от надежного бренда.

Формула с пантенолом для увлажнения.

Подходит для нормальной и сухой кожи.

Консилер, Limoni:

Миниатюрный формат для удобства носки.

Нежная кремовая текстура.

Содержит витамин Е для антиоксидантного воздействия.

Skin Tone, Kiko Milano:

Идеальный выбор для макияжа "без макияжа".

Жидкая текстура обеспечивает среднюю степень покрытия.

Палитра включает дополнительные корректоры для создания базы.

Always Fabulous, Bourjois:

Легкая формула, идеальная для жаркого сезона.

Средняя перекрывающая способность.

Три базовых оттенка.

Facefinity All Day Flawless, Max Factor:

Технология Flexi-hold обеспечивает невесомое покрытие и стойкость.

Идеально подходит для самых жарких дней.

Увлажняющий консилер-крем, L'Oreal Paris:

Содержит светоотражающие мини-пластинки и гиалуроновую кислоту.

Легкая текстура с увлажняющим эффектом.

Подходит даже для пляжа.

Get Up And Go!, W7:

Подходит для макияжа в движении.

Двух оттенков для светлой и загорелой кожи.