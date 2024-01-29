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Совершенное замедление: 13 отличных недорогих консилера для создания идеального оттенка

Идеальная маскировка: 13 лучших бюджетных консилеров для ровного тона

2:49
Моя семья » Красота и стиль

Близится сезон жарких дней, и становится актуальным переход на более легкий макияж, оставляя в прошлом плотные тональные основы. Но для маскировки покраснений и темных кругов под глазами необходим консилер. В зависимости от типа кожи и желаемого эффекта можно выбрать подходящий продукт. На рынке представлены качественные и доступные варианты.

Идеальная маскировка: 13 лучших бюджетных консилеров для ровного тона
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Стойкий консилер, 3ina:

  • Широкая палитра оттенков для различных кож.
  • Легкая кремовая текстура, не выделяющая шелушения.
  • Эффективно маскирует покраснения и темные круги.

Корректор для лица, Lovely:

  • Бюджетный вариант с хорошим соотношением цены и качества.
  • Плотная текстура, эффективно перекрывает несовершенства.
  • Подходит для нормальной и жирной кожи.

Консилер, Morphe:

  • Влагостойкий, обещает удерживаться на коже более 16 часов.
  • Требуется предварительный тест оттенка, коробка может вводить в заблуждение.

True Skin High Cover, Catrice:

  • Содержит гиалуроновую кислоту для увлажнения.
  • Широкая палитра оттенков.
  • Плотная текстура, подходит для разных типов кожи.

Точечный консилер, Yadah:

  • Гипоаллергенная формула подходит для чувствительной кожи.
  • Современный аппликатор обеспечивает точное нанесение.
  • Плотная текстура, подходит для выделения отдельных участков.

Консилер B. Colour, 7days:

  • Компактный формат и большой объем.
  • Матовый невесомый финиш.
  • Доступная цена.

Stay Natural+, Essence:

  • Бюджетный вариант от надежного бренда.
  • Формула с пантенолом для увлажнения.
  • Подходит для нормальной и сухой кожи.

Консилер, Limoni:

  • Миниатюрный формат для удобства носки.
  • Нежная кремовая текстура.
  • Содержит витамин Е для антиоксидантного воздействия.

Skin Tone, Kiko Milano:

  • Идеальный выбор для макияжа "без макияжа".
  • Жидкая текстура обеспечивает среднюю степень покрытия.
  • Палитра включает дополнительные корректоры для создания базы.

Always Fabulous, Bourjois:

  • Легкая формула, идеальная для жаркого сезона.
  • Средняя перекрывающая способность.
  • Три базовых оттенка.

Facefinity All Day Flawless, Max Factor:

  • Технология Flexi-hold обеспечивает невесомое покрытие и стойкость.
  • Идеально подходит для самых жарких дней.

Увлажняющий консилер-крем, L'Oreal Paris:

  • Содержит светоотражающие мини-пластинки и гиалуроновую кислоту.
  • Легкая текстура с увлажняющим эффектом.
  • Подходит даже для пляжа.

Get Up And Go!, W7:

  • Подходит для макияжа в движении.
  • Двух оттенков для светлой и загорелой кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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