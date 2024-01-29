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Как в дождь, так и в солнце: оптимальная косметика для сохранения макияжа там, где он должен быть – на вашем лице

И дождь, и солнце: лучшая косметика для фиксации макияжа там, где ему место, — на лице

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Зимой наш макияж подвергается воздействию шарфов, шапок и снега, а в теплое время года его испытывают пот и дождь. В таких условиях важно не паниковать, а использовать специализированную косметику. Рынок предлагает разнообразные продукты для фиксации макияжа. Рассмотрим каждый из них.

И дождь, и солнце: лучшая косметика для фиксации макияжа там, где ему место, — на лице
Фото: Нейросеть Шедеврум

1. Праймеры: Эти продукты, наносимые после уходового крема и перед тональным средством, решают различные проблемы: зеленый праймер скрывает покраснения, силиконовый выравнивает поверхность кожи, матирующий устраняет жирный блеск, а праймер с шиммером добавляет сияния. Они улучшают сцепку тональника с кожей, поддерживая макияж как в жаркую, так и в дождливую погоду.

2. Матирующие салфетки: В условиях сухого воздуха или жары себум начинает выделяться даже у тех, кто обычно обладает матовой кожей. Использование бумажных салфеток или поверхностного запудривания неэффективно. Матирующие салфетки с абсорбентами и экстрактами решают проблему лоснящихся участков, оставляя макияж на месте.

3. Спреи-фиксаторы: Эти средства закрепляют макияж, создавая защитную пленку или связывая слои косметики. Они могут заменить праймер, применяясь до и после макияжа. Важно соблюдать правильное расстояние при распылении, чтобы избежать избыточной влажности. Некоторые фиксаторы содержат спирт, поэтому выбор следует делать между мягкими составами и сильным фиксирующим эффектом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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