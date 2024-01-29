Сохраните форму: 10 рекомендаций по поддержанию веса после завершения диеты

Уйди, но останься: 10 советов, чтобы удержать вес после диеты

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Анна Ивашкевич, нутрициолог и клинический психолог-диетолог, дает советы по тому, как избежать распространенной ошибки после достижения целей диеты — возвращения к прежнему образу питания.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Поддерживайте баланс сбалансированным питанием, следите за соотношением белков, жиров и углеводов, и избегайте монодиет и голодания. Замените чаепитие на полезные перекусы, поддерживайте питьевой режим, ешьте чаще, но в маленьких порциях, и включайте разнообразные продукты в рацион. Ешьте медленно и осознанно, добавляйте физическую активность, следите за качеством сна и управляйте психологическим состоянием. Не терзайте себя за съеденные лакомства, контролируйте эмоциональное состояние, и учите свой организм слышать сигналы голода и аппетита. Не забывайте про диспансеризацию и консультации врача для поддержания здоровья и обеспечения необходимых витаминов и минералов.