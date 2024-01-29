Сохраните форму: 10 рекомендаций по поддержанию веса после завершения диеты

Анна Ивашкевич, нутрициолог и клинический психолог-диетолог, дает советы по тому, как избежать распространенной ошибки после достижения целей диеты — возвращения к прежнему образу питания.
Поддерживайте баланс сбалансированным питанием, следите за соотношением белков, жиров и углеводов, и избегайте монодиет и голодания. Замените чаепитие на полезные перекусы, поддерживайте питьевой режим, ешьте чаще, но в маленьких порциях, и включайте разнообразные продукты в рацион. Ешьте медленно и осознанно, добавляйте физическую активность, следите за качеством сна и управляйте психологическим состоянием. Не терзайте себя за съеденные лакомства, контролируйте эмоциональное состояние, и учите свой организм слышать сигналы голода и аппетита. Не забывайте про диспансеризацию и консультации врача для поддержания здоровья и обеспечения необходимых витаминов и минералов.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.