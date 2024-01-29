"Ворованное - слаще": женщины из разных стран признались в соблазнении мужей подруг

Опрос, проведенный "Psychology of family relations", показал, что американки чаще всего спят с мужьями и бойфрендами своих лучших подруг, в то время как турчанки таких мужчин соблазняют реже.
Согласно данному опросу, 39% россиянок и 35% француженок также имели такой опыт, в то время как только 23% британок признались в подобной ситуации.
Причинами дамы назвали:
Интересно, что 84% россиянок в рамках внутрироссийского опроса заявили, что при желании они могут увести любого мужчину, будь то у подруги, у коллеги или у соседки, вне зависимости от его семейного положения.
Ранее россиянки также высказали свои претензии к своим мужьям и парням:
В свою очередь, мужчины назвали свои причины расставаний, измен и претензий к женщинам:
Кроме того, опрос 2018 года показал, что практически у каждой второй россиянки в течение её жизни был роман с женатым мужчиной.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.