"Ворованное - слаще": женщины из разных стран признались в соблазнении мужей подруг

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Опрос PoFR: каждая вторая россиянка соблазняла "нахваленных" мужей подруг

1:42
Моя семья

Опрос, проведенный "Psychology of family relations", показал, что американки чаще всего спят с мужьями и бойфрендами своих лучших подруг, в то время как турчанки таких мужчин соблазняют реже.

Опрос PoFR: каждая вторая россиянка соблазняла "нахваленных" мужей подруг
Фото: CBS News US is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Согласно данному опросу, 39% россиянок и 35% француженок также имели такой опыт, в то время как только 23% британок признались в подобной ситуации.

Причинами дамы назвали:

  • желание самоутверждения, доказать себе "я не хуже её",
  • интерес к тому, что так нахваливала подруга,
  • принцип "ворованное всегда слаще",
  • желание добавить пикантности в привычную жизнь,
  • "взяла то, что было под рукой".

Интересно, что 84% россиянок в рамках внутрироссийского опроса заявили, что при желании они могут увести любого мужчину, будь то у подруги, у коллеги или у соседки, вне зависимости от его семейного положения.

Ранее россиянки также высказали свои претензии к своим мужьям и парням:

  • необеспеченность,
  • частая выпивка,
  • плохая физическая форма, пузатость,
  • измены,
  • маленький (менее 17 см) размер полового органа и скука в постели,
  • неумение и нежелание драться "за нее и семью",
  • "залипание" в соцсетях, играх и мессенджерах.

В свою очередь, мужчины назвали свои причины расставаний, измен и претензий к женщинам:

  • полнота партнёрши,
  • чрезмерные покупки в онлайн-маркетплейсах,
  • просмотр "тупых сериалов",
  • долгие сборы для выхода из дома,
  • выпивка (самостоятельно или с подругами).

Кроме того, опрос 2018 года показал, что практически у каждой второй россиянки в течение её жизни был роман с женатым мужчиной.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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