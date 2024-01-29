"Ворованное - слаще": женщины из разных стран признались в соблазнении мужей подруг

Опрос PoFR: каждая вторая россиянка соблазняла "нахваленных" мужей подруг

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Опрос, проведенный "Psychology of family relations", показал, что американки чаще всего спят с мужьями и бойфрендами своих лучших подруг, в то время как турчанки таких мужчин соблазняют реже.

Фото: CBS News US is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Согласно данному опросу, 39% россиянок и 35% француженок также имели такой опыт, в то время как только 23% британок признались в подобной ситуации.

Причинами дамы назвали:

желание самоутверждения, доказать себе "я не хуже её",

интерес к тому, что так нахваливала подруга,

принцип "ворованное всегда слаще",

желание добавить пикантности в привычную жизнь,

"взяла то, что было под рукой".

Интересно, что 84% россиянок в рамках внутрироссийского опроса заявили, что при желании они могут увести любого мужчину, будь то у подруги, у коллеги или у соседки, вне зависимости от его семейного положения.

Ранее россиянки также высказали свои претензии к своим мужьям и парням:

необеспеченность,

частая выпивка,

плохая физическая форма, пузатость,

измены,

маленький (менее 17 см) размер полового органа и скука в постели,

неумение и нежелание драться "за нее и семью",

"залипание" в соцсетях, играх и мессенджерах.

В свою очередь, мужчины назвали свои причины расставаний, измен и претензий к женщинам:

полнота партнёрши,

чрезмерные покупки в онлайн-маркетплейсах,

просмотр "тупых сериалов",

долгие сборы для выхода из дома,

выпивка (самостоятельно или с подругами).

Кроме того, опрос 2018 года показал, что практически у каждой второй россиянки в течение её жизни был роман с женатым мужчиной.