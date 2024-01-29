Плюсы и минусы интервального голодания

Интервальное голодание: все за и против

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Режим интервального голодания, или фастинг, привлекает внимание как средство не только для снижения веса, но и для поддержания общего здоровья. Популяризированный влиятельным биохакером из Силиконовой долины, который инвестировал в себя значительные средства, фастинг вызывает контрастные отзывы в обществе. Доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева предоставляет анализ, определяя, кому этот метод может пригодиться, а кому следует воздержаться от него.

Фото: https://www.ph2nutrition.com/pages/everything-you-need-to-know-about-therapeutic-diets

Интервальное голодание предполагает периоды воздержания от еды, охватывая широкий спектр схем, таких как 16/8, 20/4, 12/12, с подробным обсуждением плюсов и минусов данного подхода.

В положительные стороны входит активизация гормона роста, поддержание физической формы, снижение воспалений и замедление процессов старения.

Тем не менее, фастинг не лишен недостатков и противопоказан в случае определенных заболеваний, таких как заболевания ЖКТ, нарушения углеводного обмена, анемия, сердечно-сосудистые и печеночные патологии, среди прочих.