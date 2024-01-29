Как достичь "влажной" укладки и сохранить ее стойкость на протяжении всего дня

Рекомендации по созданию "мокрой" укладки, востребованной знаменитостями, такими как Ким и Кортни Кардашьян, Лили Рейнхарт, и другие.
Успешное воплощение этого стиля требует использования различных средств в зависимости от типа волос, таких как масла, сыворотки, гель, моделирующий мусс или крем. Для густых или сухих волос рекомендуется начать с применения крема, а затем использовать гель. В случае тонких волос подойдут мусс или легкий гель. Представлены идеи причесок с "мокрым" эффектом для коротких и длинных волос.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.