Как достичь "влажной" укладки и сохранить ее стойкость на протяжении всего дня

Как сделать "мокрую" укладку и проходить с ней целый день

0:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Рекомендации по созданию "мокрой" укладки, востребованной знаменитостями, такими как Ким и Кортни Кардашьян, Лили Рейнхарт, и другие.

Фото: https://ukrpublic.com/

Успешное воплощение этого стиля требует использования различных средств в зависимости от типа волос, таких как масла, сыворотки, гель, моделирующий мусс или крем. Для густых или сухих волос рекомендуется начать с применения крема, а затем использовать гель. В случае тонких волос подойдут мусс или легкий гель. Представлены идеи причесок с "мокрым" эффектом для коротких и длинных волос.