"Эффект Ботокса от природы": почему знаменитости выбирают косметику с пчелиным ядом

"Натуральный ботокс": почему косметику с пчелиным ядом любят знаменитости

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После откровений Кейт Миддлтон и Гвинет Пэлтроу о благотворных свойствах косметики с пчелиным ядом, этот тренд K-beauty стал широко признанным на мировом уровне. Ингредиент, получивший прозвище "натурального ботокса", активно добавляется в кремы, сыворотки и маски для лица. В этой статье продолжим рассмотрение "ядовитой косметики", начавшееся с пептида Syn Ake, и теперь обратим внимание на пчелиный яд.

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Идея использования продуктов пчеловодства для омоложения известна с древних времен, прослеживаясь еще в Древнем Египте. Апитерапия, включающая применение пчелиного яда в лечебных целях, сопровождается реакцией организма на укусы пчел, что стимулирует иммунные и обменные процессы, способствуя омоложению. В отличие от радикальной практики апитерапии, косметика с пчелиным ядом представляет собой безопасное средство с концентрацией в пределах 0,1%.

Действие пчелиного яда в косметических средствах основано на имитации укуса пчелы, что вызывает усиленное кровообращение, стимулирует производство коллагена и эластина, делая кожу более упругой и подтянутой, а мелкие морщины временно разглаживаются.

Пчелиный яд содержит ферменты, пептиды и аминокислоты, главный из которых, мелиттин, обладает противовоспалительным и антибактериальным действием. Но для лиц, склонных к аллергии на укусы пчел, перед использованием косметики необходимо проконсультироваться с врачом, так как до сих пор нет клинических исследований относительно воздействия средств с пчелиным ядом на аллергиков.

Цена пчелиного яда обусловлена сложностью и затратами на его сбор, что делает его даже дороже золота. Бренды, акцентирующие внимание на этом уникальном ингредиенте, включают такие как Rodial, Nip + Fab, Manuka Doctor, Beenigma, а также южнокорейский бренд True Island с линейкой Honey Bee.