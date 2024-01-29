Косметический арсенал в полете: что взять с собой в самолет

Бьюти-багаж: какую косметику взять в самолет

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Набор косметических сокровищ: несколько must-have средств для ухода за собой во время полета.

Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Умывалка и щеточка: Очищающие средства, представленные в мини-формате, и специальная щеточка помогут избежать прыщей и поддержат чистоту кожи.

Увлажняющий крем и сыворотка: Предотвратят сухость и стянутость, обеспечивая необходимое увлажнение.

Термальная вода или освежающий спрей: Справятся с сухим воздухом в самолете, поддерживая комфорт и свежесть кожи.

Патчи для глаз: Помогут предотвратить появление синяков и отеков, обеспечивая заботу за кожей в области глаз.

Маска для лица: Идеальное решение для увлажнения и поддержания здоровья кожи в течение полета.

Бальзам для губ: Предотвратит обветривание и сухость губ, обеспечивая надежную защиту.

С этих средств можно создать надежный арсенал для ухода за собой во время полета, чтобы появиться на месте отдыха свежей и ухоженной.