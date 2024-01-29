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Как мы неправильно используем фен при сушке волос: разъяснения от известного парикмахера

Почему мы сушим волосы феном неправильно — рассказывает знаменитый парикмахер

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Моя семья » Красота и стиль

Секреты правильной сушки волос феном от известного парикмахера Майкла ван Кларка. Он подчеркивает, что многие люди совершают ошибку, суша волосы слишком жарко, слишком близко и слишком долго, частично из-за использования насадки для фена.

Почему мы сушим волосы феном неправильно — рассказывает знаменитый парикмахер
Фото: http://wx3.sinaimg.cn/

Эта насадка концентрирует избыточное тепло на волосах, что может привести к их пересушиванию и повреждению. Рекомендуется отказаться от насадки и держать фен на расстоянии трех сантиметров от волос. Кроме того, важно использовать термозащиту перед сушкой, чтобы равномерно распределить тепло и предотвратить повреждение волос.

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