Как предотвратить и уменьшить раздражение после бритья: рекомендации до и после принятия душа

Бритье представляет собой простой и бюджетный метод удаления волос, однако основным недостатком является возможное появление раздражений на коже, особенно в чувствительных областях. Прежде чем приступить к следующей сессии бритья, важно ознакомиться со всеми рекомендациями для более комфортной процедуры.
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Установи оптимальную температуру воды. Промой область бикини теплой водой перед началом бритья, чтобы смягчить кожу и обеспечить более плавное скольжение бритвы. После процедуры используй холодную воду.
Проведи предварительную подготовку. Осуществи мягкое отшелушивание для обеспечения гладкого бритья и предотвращения врастания волос. Пользуйся пилингом или гелем для душа с кислотами, такими как молочная или салициловая.
Воспользуйся маслом для тела. Перед бритьем и после отшелушивания используй масло для смягчения кожи и волос.
Избегай бритья "на сухую". Даже если бритва оборудована увлажняющими полосками, гель все равно необходим.
Инвестируйте в качественные бритвы. Одноразовые бритвы склонны к быстрому износу, что может вызвать раздражения. Выбирайте бритвы с несколькими лезвиями для равномерного давления на кожу.
Регулярно меняйте лезвия. Общее правило — заменять лезвие каждые 5-7 бритьев.
Избегайте хранения бритвы в душе, чтобы предотвратить повреждение лезвий под воздействием влаги и сырости.
Следуйте направлению роста волос при бритье, чтобы избежать травмирования кожи и волос.
После выхода из душа обеспечьте увлажнение для предотвращения последующего раздражения кожи.
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