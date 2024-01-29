Как предотвратить и уменьшить раздражение после бритья: рекомендации до и после принятия душа

Как избавиться от раздражения после бритья — советы до и после душа

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Бритье представляет собой простой и бюджетный метод удаления волос, однако основным недостатком является возможное появление раздражений на коже, особенно в чувствительных областях. Прежде чем приступить к следующей сессии бритья, важно ознакомиться со всеми рекомендациями для более комфортной процедуры.

Фото: baksan.buyjust.ru

Установи оптимальную температуру воды. Промой область бикини теплой водой перед началом бритья, чтобы смягчить кожу и обеспечить более плавное скольжение бритвы. После процедуры используй холодную воду.

Проведи предварительную подготовку. Осуществи мягкое отшелушивание для обеспечения гладкого бритья и предотвращения врастания волос. Пользуйся пилингом или гелем для душа с кислотами, такими как молочная или салициловая.

Воспользуйся маслом для тела. Перед бритьем и после отшелушивания используй масло для смягчения кожи и волос.

Избегай бритья "на сухую". Даже если бритва оборудована увлажняющими полосками, гель все равно необходим.

Инвестируйте в качественные бритвы. Одноразовые бритвы склонны к быстрому износу, что может вызвать раздражения. Выбирайте бритвы с несколькими лезвиями для равномерного давления на кожу.

Регулярно меняйте лезвия. Общее правило — заменять лезвие каждые 5-7 бритьев.

Избегайте хранения бритвы в душе, чтобы предотвратить повреждение лезвий под воздействием влаги и сырости.

Следуйте направлению роста волос при бритье, чтобы избежать травмирования кожи и волос.

После выхода из душа обеспечьте увлажнение для предотвращения последующего раздражения кожи.