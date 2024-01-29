Как заниматься физическими упражнениями на открытом воздухе, не обращая внимания на взгляды прохожих

Нет, я стесняюсь: как тренироваться на улице и не думать о взглядах прохожих

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор тренировок на открытом воздухе обосновывается их повышенной эффективностью, позволяя сжигать до 7% калорий больше, чем в тренажерном зале. Однако, часто стеснение может стать барьером для начала занятий. Специалисты делятся советами по преодолению этого чувства.

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Психологические барьеры, такие как беспокойство о внимании прохожих, часто мешают полноценной тренировке. Важно осознать, что люди, как правило, заняты собой и не обращают на тренирующихся особенного внимания. Психологическая проекция может влиять на восприятие окружающими исключительно своих собственных ощущений. Рассматривать взгляды со стороны не как негатив, а как проявление зависти к собственной уверенности, помогает изменить внутренний диалог. Специалисты также предлагают ряд советов по победе над стеснением, включая фокусировку на цели тренировки, фиксацию своих достижений, воспоминания о положительных сторонах занятий спортом и поиск компании для улучшения общего опыта. Создание комфортных условий для тренировки, выбор подходящей формы и места для занятий также способствует снятию психологических барьеров.