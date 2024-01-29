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Молоко, пена, гель или мыло: как определить оптимальное средство для процедуры умывания

Молочко, пенка, гель или мыло: как выбрать подходящее средство для умывания

1:09
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Выбор косметики может быть сложным, особенно для неподготовленных потребителей. Однако, главный технолог и основательница бренда Anaminerals и Duann, Анастасия Дудко, предоставляет ценные рекомендации по выбору средств для первого и важного этапа ухода за кожей — очищения.

Молочко, пенка, гель или мыло: как выбрать подходящее средство для умывания
Фото: Tatiana Morozova/Russian Look ﻿﻿

Процесс очищения состоит из демакияжа и умывания, каждый из которых требует особого средства. Существенные различия в консистенции, составе и pH-уровне отличают средства для очищения, и правильный выбор помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс кожи.

Синтетическое мыло, включая мыло на ПАВ, имеет приближенный к pH кожи уровень около 6. Гель для умывания, с высоким содержанием ПАВ, подходит для жирной и комбинированной кожи. Молочко с кремовой текстурой, содержащее масла или эмоленты, подходит для сухой кожи. Пена, содержащая около 5% ПАВ, бережно очищает и подходит для сухой и чувствительной кожи. Таким образом, правильный выбор средства для умывания зависит от типа кожи и ее потребностей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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