Выбор косметики может быть сложным, особенно для неподготовленных потребителей. Однако, главный технолог и основательница бренда Anaminerals и Duann, Анастасия Дудко, предоставляет ценные рекомендации по выбору средств для первого и важного этапа ухода за кожей — очищения.
Процесс очищения состоит из демакияжа и умывания, каждый из которых требует особого средства. Существенные различия в консистенции, составе и pH-уровне отличают средства для очищения, и правильный выбор помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс кожи.
Синтетическое мыло, включая мыло на ПАВ, имеет приближенный к pH кожи уровень около 6. Гель для умывания, с высоким содержанием ПАВ, подходит для жирной и комбинированной кожи. Молочко с кремовой текстурой, содержащее масла или эмоленты, подходит для сухой кожи. Пена, содержащая около 5% ПАВ, бережно очищает и подходит для сухой и чувствительной кожи. Таким образом, правильный выбор средства для умывания зависит от типа кожи и ее потребностей.
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.