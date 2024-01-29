Что представляет собой процедура прессотерапии и как она может эффективно бороться с неприятными проявлениями отеков

Что такое прессотерапия, и как она поможет справиться с ненавистными отеками

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето приносит с собой радость, солнце и загар, но также часто сопровождается нежелательными отеками. Вызванные нарушением работы лимфатической системы, отеки могут повлиять на общее благополучие. Решение проблемы предоставляется несколькими эффективными методами.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Во-первых, поддерживайте гидратацию, предпочитая воду, травяные чаи и компоты, избегая газированных напитков. Во-вторых, использование лимфодренажной косметики, такой как гель для ног Marutaka Amble, с экстрактом водорослей и ментоловым эффектом, способствует охлаждению и тонизации, а также укреплению сосудов.

Наконец, в-третьих, прессотерапия, представляющая собой аппаратный массаж с использованием сжатого воздуха, стимулирует лимфодренаж и микроциркуляцию. Аппарат Marutaka Doctor Life SP-3000 является одним из эффективных средств для борьбы с отеками, а также для уменьшения объемов и профилактики варикозного расширения вен. Эти методы доступны благодаря современным технологиям, делая борьбу с отеками доступной каждому в любое время года.