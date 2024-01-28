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Легкие увлажняющие кремы для лица на летний сезон, создающие ощущение второй кожи

Вторая кожа: легкие увлажняющие кремы для лица на лето

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Флюид, гель, крем-щербет — идеальные варианты для ухода за кожей в летний период. При выборе средства следует учитывать тип кожи.

Вторая кожа: легкие увлажняющие кремы для лица на лето
Фото: nuevamujer.com

Для сухой и чувствительной кожи подходят продукты с экстрактом алоэ, гиалуроновой кислотой и маслом ши. Жирная кожа требует средств с легкой текстурой, включая антиоксиданты и салициловую кислоту. Комбинированная кожа, с жирным блеском в T-зоне, требует кремов, способных увлажнить и матировать. Нормальной коже подходят легкие текстуры с гидрофиксаторами и антиоксидантами. Определение типа кожи помогает правильно подобрать средство для эффективного ухода.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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