Легкие увлажняющие кремы для лица на летний сезон, создающие ощущение второй кожи

Флюид, гель, крем-щербет — идеальные варианты для ухода за кожей в летний период. При выборе средства следует учитывать тип кожи.
Для сухой и чувствительной кожи подходят продукты с экстрактом алоэ, гиалуроновой кислотой и маслом ши. Жирная кожа требует средств с легкой текстурой, включая антиоксиданты и салициловую кислоту. Комбинированная кожа, с жирным блеском в T-зоне, требует кремов, способных увлажнить и матировать. Нормальной коже подходят легкие текстуры с гидрофиксаторами и антиоксидантами. Определение типа кожи помогает правильно подобрать средство для эффективного ухода.
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.