Легкие увлажняющие кремы для лица на летний сезон, создающие ощущение второй кожи

Вторая кожа: легкие увлажняющие кремы для лица на лето

0:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Флюид, гель, крем-щербет — идеальные варианты для ухода за кожей в летний период. При выборе средства следует учитывать тип кожи.

Фото: nuevamujer.com

Для сухой и чувствительной кожи подходят продукты с экстрактом алоэ, гиалуроновой кислотой и маслом ши. Жирная кожа требует средств с легкой текстурой, включая антиоксиданты и салициловую кислоту. Комбинированная кожа, с жирным блеском в T-зоне, требует кремов, способных увлажнить и матировать. Нормальной коже подходят легкие текстуры с гидрофиксаторами и антиоксидантами. Определение типа кожи помогает правильно подобрать средство для эффективного ухода.