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Экстракт сливы кададу, являющийся лидером по содержанию витамина C, предоставляет ряд полезных свойств для антивозрастной косметики

Лидер по содержанию витамина С: чем полезен экстракт сливы какаду в антиэйдж-косметике

1:55
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Слива какаду, или терминалия фердинанда, представляет собой дальнего родственника привычной домашней сливы и происходит из Северной Австралии, где она является ключевым деликатесом для аборигенов племени Какаду. Это растение получило свое название благодаря своему происхождению. Слива какаду стала ценным ингредиентом в антиэйдж-косметике, что объясняется ее уникальными свойствами.

Лидер по содержанию витамина С: чем полезен экстракт сливы какаду в антиэйдж-косметике
Фото: Нейросеть Шедеврум

Ягоды сливы какаду, имеющие овальную форму и кисловатый вкус, служили спасением для путешественников в условиях сильного солнечного излучения. Обладая высоким содержанием витаминов и полифенолов, эти плоды повышали выносливость и утоляли голод в трудных походах.

Слива какаду стала известна как один из наиболее богатых источников витамина C, содержание которого в 100 г плода может достигать 5,3 г — в 50 раз больше, чем в апельсине. Этот фрукт приобрел популярность благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам. В антиэйдж-косметике слива какаду применяется для уменьшения морщин, улучшения тона лица, осветления кожи, а также стимуляции производства коллагена и гиалуроновой кислоты.

Экстракт сливы какаду, часто обозначаемый своим латинским именем Terminalia ferdinandiana, активно используется в составе антивозрастных сывороток, кремов и средств для отшелушивания. Собирается эта удивительная ягода в строго охраняемой территории национального парка Какаду в Австралии, прилегающей к зоне Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за особого значения этого места сбор сливы возможен только с разрешения, с соблюдением строгих ограничений по количеству собираемых плодов с одного дерева. Экстракт сливы какаду также находит применение в уходе за волосами, поддерживая уровень коллагена и эластина для здорового вида и блеска прядей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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