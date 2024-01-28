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Пять вариантов стайлинга челки в период ее отрастания

5 способов укладывать челку, пока она отрастает

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Способы стайлинга челки в период ее отрастания:

5 способов укладывать челку, пока она отрастает
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Кендалл Дженер
  1. Ободки: От тонких до массивных, с различными принтами или однотонные ободки становятся популярным трендом. Вдохновись стилем Блэр Уолдорф из "Сплетницы".
  2. Заколки: Прекрасный выбор, когда челка немного подросла, и ее длина позволяет заколоть волосы в сторону или по бокам.
  3. Подними наверх: Используй стайлинговые средства и фен, чтобы приподнять челку и зафиксировать ее лаком. Мокрый эффект также может быть интересным вариантом.
  4. Коса: Греческая коса вдоль линии роста волос придает необычный вид. Правда, для достижения этого эффекта потребуется некоторая тренировка.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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