Лучшие пять скрабов для достижения идеально гладкой кожи на теле

5 лучших скрабов для идеально гладкой кожи тела

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Скоро начнется отопительный сезон, и с ним приходит сухость кожи лица и тела. Для решения этой проблемы представляем пять питательных и увлажняющих скрабов:

Фото: Unsplash by Backbone Visuals

Солевой скраб для тела Code D'amour: Бренд предлагает уникальные скрабы на натуральной основе с солью и эфирными маслами, которые увлажняют и питают кожу. Аромат пачули и корицы придает особый шарм, оставаясь на коже. Скраб минеральный для тела "Живые водоросли", АВ1918: Этот бренд специализируется на натуральных средствах с Арктическими водорослями, создавая атмосферу ухода за телом, схожую с посещением SPA-салона. Скраб для тела OK Beauty: С ударным содержанием масел и жирных кислот, этот скраб не только отшелушивает кожу мягко с помощью соли Адриатического моря, но и увлажняет, питает, идеально подходит для создания расслабляющей атмосферы с ароматом вишни и роз. Малиновый сахарный скраб Laboratorium: Российский бренд Laboratorium предлагает коллекцию скрабов с оригинальными названиями. Содержащий малиновый сахар этот скраб создает веселое и романтичное настроение в ванной. Скраб для тела Natura Siberica: Основанный на диком меде и соли рапа, этот скраб богат витаминами и минералами, обеспечивая увлажнение, питание, тонизацию и подтягивание кожи. Баночка, напоминающая мед, добавляет визуального интереса.