Как использовать макияж для создания визуального эффекта увеличения губ

Как накрасить губы так, чтобы они выглядели визуально больше

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Искусство макияжа губ предоставляет разнообразные техники, способные изменить визуальное восприятие. Пятерка лучших методов нанесения помады, предоставленных визажистом, доступна для повторения даже самостоятельно.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Классический макияж:

Прокрась контур губ карандашом в тон помаде.

Нанеси помаду с использованием синтетической кисти, акцентируя внимание на контуре.

Повтори для более насыщенного оттенка.

Зацелованные губы:

Нанеси помаду прямо из стика на губы.

Растушуй контур с использованием пальца или ватной палочки.

Для более нежного эффекта нанеси помаду только на середину губ.

Градиентный макияж:

Нанеси помаду.

Прорисуй уголки и контур карандашом темного оттенка.

Растушуй контур, чтобы создать плавный переход от темного к светлому оттенку.

Журнальный глянец:

Нанеси блеск для губ поверх помады для объемного и выразительного вида.

Рассмотрите блески с блестками или эффектом "жидкого стекла".

Невесомый нюд:

Перед нанесением помады добавь увлажняющий бальзам и тональный крем.

Растушуй с использованием пальца для естественного и невесомого вида.

Дополнительный совет: для ухода за губами используй щадящие скрабы, патчи и маски, особенно в осенний период.