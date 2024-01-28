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Как использовать макияж для создания визуального эффекта увеличения губ

Как накрасить губы так, чтобы они выглядели визуально больше

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Искусство макияжа губ предоставляет разнообразные техники, способные изменить визуальное восприятие. Пятерка лучших методов нанесения помады, предоставленных визажистом, доступна для повторения даже самостоятельно.

Как накрасить губы так, чтобы они выглядели визуально больше
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0
  • Классический макияж:

Прокрась контур губ карандашом в тон помаде.
Нанеси помаду с использованием синтетической кисти, акцентируя внимание на контуре.
Повтори для более насыщенного оттенка.

  • Зацелованные губы:

Нанеси помаду прямо из стика на губы.
Растушуй контур с использованием пальца или ватной палочки.
Для более нежного эффекта нанеси помаду только на середину губ.

  • Градиентный макияж:

Нанеси помаду.
Прорисуй уголки и контур карандашом темного оттенка.
Растушуй контур, чтобы создать плавный переход от темного к светлому оттенку.

  • Журнальный глянец:

Нанеси блеск для губ поверх помады для объемного и выразительного вида.
Рассмотрите блески с блестками или эффектом "жидкого стекла".

  • Невесомый нюд:

Перед нанесением помады добавь увлажняющий бальзам и тональный крем.
Растушуй с использованием пальца для естественного и невесомого вида.

Дополнительный совет: для ухода за губами используй щадящие скрабы, патчи и маски, особенно в осенний период.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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