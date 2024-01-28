Рекомендация: какие продукты употреблять перед сном для улучшения быстроты засыпания

В периоды стресса многие испытывают трудности с тревогой, которая оказывает влияние на различные сферы жизни, включая сон. Если засыпание становится вызовом, нет необходимости в экстренных мерах. Достаточно внести в рацион некоторые продукты, способствующие улучшению качества сна.
Индейка представляет собой идеальный выбор для ужина. Белок из индейки легко усваивается и вызывает сонливость, а также содержит триптофан, стимулирующий выработку мелатонина, основного гормона сна.
Киви, помимо регулирования уровня холестерина, способствует быстрому засыпанию, активизируя выработку серотонина, гормона счастья.
Миндаль, богатый витаминами группы B, кальцием и магнием, также стимулирует производство мелатонина, облегчая засыпание.
Лосось, помимо своего богатого содержания Омега-3 и витамина D, благоприятно влияет на качество сна благодаря своему витаминному комплексу. Важно учесть, что из-за высокого содержания жиров в лососе рекомендуется употреблять его в небольших количествах перед сном, возможно, добавив авокадо.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.