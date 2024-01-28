Рекомендация: какие продукты употреблять перед сном для улучшения быстроты засыпания

Совет: какие продукты есть перед сном, чтобы быстрее заснуть

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В периоды стресса многие испытывают трудности с тревогой, которая оказывает влияние на различные сферы жизни, включая сон. Если засыпание становится вызовом, нет необходимости в экстренных мерах. Достаточно внести в рацион некоторые продукты, способствующие улучшению качества сна.

Фото: commons.wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Индейка представляет собой идеальный выбор для ужина. Белок из индейки легко усваивается и вызывает сонливость, а также содержит триптофан, стимулирующий выработку мелатонина, основного гормона сна.

Киви, помимо регулирования уровня холестерина, способствует быстрому засыпанию, активизируя выработку серотонина, гормона счастья.

Миндаль, богатый витаминами группы B, кальцием и магнием, также стимулирует производство мелатонина, облегчая засыпание.

Лосось, помимо своего богатого содержания Омега-3 и витамина D, благоприятно влияет на качество сна благодаря своему витаминному комплексу. Важно учесть, что из-за высокого содержания жиров в лососе рекомендуется употреблять его в небольших количествах перед сном, возможно, добавив авокадо.