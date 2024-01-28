Ожидайте дождя и защитите свою укладку: 5 советов по сохранению прически во время осадков

Возможны осадки и испорченная укладка: 5 советов, как сохранить прическу в дождь

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Время осенних дождей может представлять вызов для укладки волос, но стилист по волосам Константин Кочегов предлагает пять советов по ее сохранению.

Фото: Пресс-служба театра Модерн

В первую очередь, рекомендуется выбрать подходящую прическу, соответствующую структуре волос. Важно также подготовить волосы на этапе мытья, особенно если они вьющиеся или поврежденные, использовав питательные маски и специальные средства. Стайлинг с защитой от влаги и эффектом антифриза также может быть полезным. Кроме того, стоит рассмотреть стиль "мокрых" прядей, популярный в последние годы, как трендовый вариант укладки. В случае неожиданного дождя, всегда удобно иметь сухой шампунь при себе, который поможет освежить волосы и подчеркнуть текстуру прядей.