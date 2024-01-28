Ожидайте дождя и защитите свою укладку: 5 советов по сохранению прически во время осадков

Время осенних дождей может представлять вызов для укладки волос, но стилист по волосам Константин Кочегов предлагает пять советов по ее сохранению.
В первую очередь, рекомендуется выбрать подходящую прическу, соответствующую структуре волос. Важно также подготовить волосы на этапе мытья, особенно если они вьющиеся или поврежденные, использовав питательные маски и специальные средства. Стайлинг с защитой от влаги и эффектом антифриза также может быть полезным. Кроме того, стоит рассмотреть стиль "мокрых" прядей, популярный в последние годы, как трендовый вариант укладки. В случае неожиданного дождя, всегда удобно иметь сухой шампунь при себе, который поможет освежить волосы и подчеркнуть текстуру прядей.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.