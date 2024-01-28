Пять вариантов укладки волос для тех, кто решился на челку

5 идей укладки волос для тех, у кого есть челка

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если у вас есть челка, это еще не повод отказываться от сложных и стильных укладок. Стилист салона Peach делится пятью модными идеями для владелиц челок.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Кендалл Дженер

Пучок: Пучок является универсальной прической, и с челкой он выглядит элегантно как с длинной, так и с короткой челкой. Выбор остается за вами, создавайте образ, который подходит лучше всего. Серферские локоны: Летняя классика — серферские локоны, смотрятся естественно и свежо с челкой. Важными элементами этой укладки являются объем и текстура, которые можно легко создать, используя солевой спрей. Собранные волосы: Собранные волосы в высокий или низкий хвост подходят для любой ситуации. Челка добавляет романтики и легкости этому образу. Легкие локоны: Изысканная и женственная укладка с легкими локонами прекрасно сочетается с челкой любого вида, будь то челка-шторка или короткая челка. С заколками: Заколки придают образу наивность. Закрепите пряди волос по бокам, а остальные волосы, включая челку, соберите в пучок или хвост, создавая образ в духе Арианы Гранде.