Как воздействие значительного стресса отражается на состоянии кожи, а также влияет на аппетит и качество сна

Как сильный стресс влияет на состояние нашей кожи, аппетит и сон

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Доктора из клиники доказательной медицины DocMed, терапевт Ольга Клочкова и психолог Ольга Викторова, рассматривают влияние стресса на организм.

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Стресс — это неспецифическая реакция организма на негативные факторы, проявляющаяся в изменении обмена веществ. Врачи подчеркивают, что стресс является защитной реакцией, но его длительное и сильное воздействие может вызывать нарушения в организме. Продолжительный стресс может привести к психоэмоциональному и физическому истощению. Влияние стресса на организм человека очень разнообразно: от функциональных расстройств и утомляемости до нарушений сна, кожных проблем и проблем с сердечно-сосудистой системой. Психологическая реакция на стресс также разнообразна и зависит от стрессоустойчивости конкретного человека. Проявления могут варьироваться от функциональных расстройств до тревожных и депрессивных состояний, требующих помощи психотерапевта. Подчеркивается важность развития психологической гибкости и осознанности для эффективного преодоления стрессовых реакций.