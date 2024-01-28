Как воздействие значительного стресса отражается на состоянии кожи, а также влияет на аппетит и качество сна

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Как сильный стресс влияет на состояние нашей кожи, аппетит и сон

1:06
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Доктора из клиники доказательной медицины DocMed, терапевт Ольга Клочкова и психолог Ольга Викторова, рассматривают влияние стресса на организм.

Как сильный стресс влияет на состояние нашей кожи, аппетит и сон
Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Стресс — это неспецифическая реакция организма на негативные факторы, проявляющаяся в изменении обмена веществ. Врачи подчеркивают, что стресс является защитной реакцией, но его длительное и сильное воздействие может вызывать нарушения в организме. Продолжительный стресс может привести к психоэмоциональному и физическому истощению. Влияние стресса на организм человека очень разнообразно: от функциональных расстройств и утомляемости до нарушений сна, кожных проблем и проблем с сердечно-сосудистой системой. Психологическая реакция на стресс также разнообразна и зависит от стрессоустойчивости конкретного человека. Проявления могут варьироваться от функциональных расстройств до тревожных и депрессивных состояний, требующих помощи психотерапевта. Подчеркивается важность развития психологической гибкости и осознанности для эффективного преодоления стрессовых реакций.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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